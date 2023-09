Welche Mannschaften vor den Basketballern deutsche Sport-Geschichte schrieben

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist als Geheimfavorit in die Weltmeisterschaft in Japan und auf den Philippinen gestartet. Am Ende steht die ultimative Überraschung: Das Team um Kapitän Dennis Schröder schlägt Serbien im Finale und krönt sich erstmals zum Weltmeister. Das hatte nicht einmal Deutschlands Super-Basketballer Dirk Nowitzki geschafft. Eine Leistung, die sich einreiht in die großen Momente der deutschen Sportgeschichte. Das sind die fünf größten sportlichen Überraschungen von Nationalmannschaften in der Geschichte der Bundesrepublik.

1954: Das Wunder von Bern

Die Mutter aller deutschen Sport-Sensationen ist das Wunder von Bern. 1954 gewann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei ihrer ersten Teilnahme nach dem Zweiten Weltkrieg die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Nur wenige Jahre zuvor hatte Bundestrainer Sepp Herberger nach dem Horror des Zweiten Weltkriegs überhaupt wieder eine Nationalmannschaft zusammenstellen dürfen. Und dann musste er sich vor dem Turnier auch noch heftiger Kritik wegen seiner Nibelungentreue zu den Spielern des 1. FC Kaiserslautern um Kapitän Fritz Walter stellen. Die „Roten Teufel“ hatten kurz vor der WM das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Hannover 96 verloren, durften dennoch mit fünf Spielern zur WM reisen, während vom Sieger aus Hannover niemand nominiert wurde.

Bei der WM selbst wartet die größte Herausforderung im Finale. Dort geht es gegen die „Goldene Elf“ aus Ungarn, die bis zum Endspiel unfassbare 32 Spiele in Folge unbesiegt geblieben ist - und danach weitere zwei Jahre. Pünktlich zum Anpfiff setzt über dem Berner Wankdorfstadion heftiger Regen ein. Perfektes „Fritz-Walter-Wetter“, der Kapitän fühlt sich bei Regen eben besonders wohl. Schon nach 20 Minuten steht es 2:2. Und so bleibt es bis zur sagenumwobenen 84. Minute. Denn da fasst sich der „Boss“ genannte Helmut Rahn ein Herz und erzielt das 3:2 Das Wunder von Bern ist sechs Minuten später perfekt.

1978: Stenzel wird zum König von Kopenhagen

Für eine andere sportliche Überraschung sorgt die Handball-Nationalmannschaft im Frühjahr 1978. Bei der Weltmeisterschaft in Dänemark kommt es im Finale zum Duell gegen die favorisierte Sowjetunion. Um dieses Duell gegen den damaligen Klassenfeind müssen die Spieler um den späteren Bundes- und Weltmeistertrainer Heiner Brand lange zittern. Die Mannschaft von Trainer Vlado Stenzel, genannt „Magier“, zieht trotz zwei vorhergegangener Unentschieden noch ins Finale ein.

Nach dem Finalsieg gegen die UdSSR lassen die deutschen Spieler ihren jugoslawischen Trainer Vlado Stenzel hochleben. © Quelle: Morten Langkilde/dpa

Das Endspiel gegen die hochfavorisierte Sowjetunion verglichen viele Experten vorher mit dem Duell zwischen David und Goliath. Deutschland kommt dennoch gut in die Partie, gerät im Verlaufe des Finales aber immer wieder in Rückstand. Die spielerische Wende gelingt der deutschen Mannschaft dann durch die heute zu den großen Legenden des deutschen Sports gehörende Einwechslung von Linksaußen Dieter Waltke. Innerhalb von nur 193 Sekunden wirft der Außenspieler, der im vorherigen Turnierverlauf nicht ein einziges Mal eingesetzt worden war, drei Tore am Stück. Plötzlich steht es 16:12 für Deutschland. Am Ende siegt die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit 20:19.

2002: Hockey-Männer besiegen den Halbfinal-Fluch

Für einen Paukenschlag samt anschließender Titelserie sorgen die deutschen Feldhockey-Herren 2002. Die Mannschaft von Bernhard Peters holt bei den Weltmeisterschaften in Malaysia ihren ersten Weltmeistertitel. Nach zuvor sieben Halbfinal-Niederlagen in Folge lösen die Deutschen das Finalticket nach einem 3:2-Sieg gegen Südkorea. Im Finale reicht dann ein 2:1-Sieg gegen Australien.

Ulrich Bubolz (links) und Timo Wess feiern die Titel bei der Heim-WM 2006. © Quelle: imago/Laci Perenyi

Im Anschluss zünden die deutschen Feldhockey-Männer ein Titel-Feuerwerk. Nicht nur bei der anschließenden Heim-WM heißt es: Gold für Deutschland! Auch bei den Olympischen Sommerspielen 2008 und 2012 holt die Mannschaft um Kapitän Moritz Fürste die Goldmedaille. Anfang 2023 gelingt der Nationalmannschaft der bis dato letzte Titel: der Gewinn der Weltmeisterschaft in Indien.

2007: Das deutsche Wintermärchen

2007 gelingt der deutschen Handball-Nationalmannschaft erneut eine Überraschung. Wie beim Titelgewinn im Jahr 1978 spielt Heiner Brand dabei eine entscheidende Rolle – dieses Mal als Trainer. Und durch ihn und sein Team wird die Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land zum „Wintermärchen“ - ein halbes Jahr nach dem „Sommermärchen“ bei der Fußball-WM in Deutschland. Nach einer packenden Vor- und Hauptrunde und zwei engen Siegen im Viertel- und Halbfinale geht es im Finale gegen Polen. Dort feiert das DHB-Team dann nach dem deutlichen 29:24-Erfolg den nächsten WM-Titel.

Die Mannschaft um Trainer Heiner Brand (links) stemmen den WM-Pokal in die Luft. © Quelle: Getty Images

2023: Die silberne Eishockey-Überraschung

Auch wenn es am Ende nicht ganz für den Titel reicht: Für eine der jüngsten deutschen Sport-Sensationen sorgt die Eishockey-Nationalmannschaft. Mit unermüdlichem Einsatz arbeitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis bei der Weltmeisterschaft 2023 in Finnland und Lettland bis ins Finale vor und schaltet auf dem Weg dahin im Halbfinale auch die Eishockey-Übermacht USA aus. Nur gegen das Eishockey-Mutterland Kanada ziehen die Deutschen im Finale den Kürzeren.

Deutschland hat 2023 erstmals seit 93 Jahren das Finale der Eishockey-WM erreicht. © Quelle: IMAGO/Newspix24

Der Erfolg in Nordeuropa ist indes nicht der erste Erfolg der Cracks des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB): Zuvor hatten die Deutschen bereits bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang überraschend Silber gewonnen. Gibt es irgendwann die goldene Krönung? Warum nicht 2027? Dann findet die Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland statt.