RTL verschiebt Übertragung des DFB-Spiels gegen Japan

Der Übertragung des Länderspiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Japan beginnt bei RTL zehn Minuten später als geplant. Wie der Sender mitteilte, wurde aufgrund der Erdbeben-Katastrophe in Marokko zwischen 20.15 Uhr und 20.25 ein „RTL Aktuell Spezial“ ins Programm genommen. Anschließend gibt es dann erste Bilder aus der Wolfsburger Volkswagen Arena, in der die DFB-Elf in die EM-Saison startet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Toten auf über 1000 gestiegen. Wie das marokkanische Innenministerium am Samstagnachmittag mitteilte, sollen mindestens 1204 weitere Menschen Verletzungen erlitten haben. Marokkos Fußball-Nationalspieler und auch die Trainer haben nach der Katastrophe in ihrer der Heimat zur Unterstützung Blut gespendet. In einer Story auf dem Instagram-Kanal der nordafrikanischen Auswahl wurden am Samstag diverse Profis kurz gezeigt, wie ihnen mit einer Kanüle im Arm Blut abgenommen wird. Auch Trainer Walid Regragui spendete Blut.

„Im Moment geht es darum, diejenigen mit Blut zu versorgen, die sich in einer kritischen Lage befinden“, hieß es in einem Instagram-Beitrag der Stiftung des ehemaligen Bundesliga-Spielers Achraf Hakimi. „Blut zu spenden, ist die Verantwortung eines jeden, um so vielen Menschen wie möglich das Leben zu retten. Eure Hilfe ist unverzichtbar“, hieß es weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marokko: Qualifikationsspiel gegen Liberia abgesagt

Der Ex-Dortmunder Hakimi hatte zuvor bereits zum Zusammenhalt aufgerufen und den Opfern sein Mitgefühl ausgesprochen. „Wir erleben einen schwierigen Moment für unsere Landsleute. Es ist Zeit, sich gegenseitig zu helfen, um so viele Leben wie möglich zu retten“, hatte der 24 Jahre alte Profi von Paris Saint-Germain geschrieben. Ein für Samstagabend geplantes Spiel des WM-Vierten gegen Liberia wurde abgesagt. Die Partie ist Teil der Afrika-Cup-Qualifikation.