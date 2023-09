Darum ist Flick krachend gescheitert

Wieder mal waren es die treuen Fans, die das richtige Gespür bewiesen, die richtige Temperatur trafen. „Jetzt erst recht“ war auf der Choreo vor dem so wichtigen Spiel gegen Japan zu lesen, die Unterstützung in Wolfsburg war trotz der vielen Pleiten der jüngsten Vergangenheit (nur vier Siege aus 16 Partien) beachtlich - und deutlich positiver als es so mancher Nationalspieler unter der Woche weißmachen wollte.

Daran lag es also nicht, dass auch die nächste Begegnung in ein Debakel ausartete, am Ende ein hochverdientes 1:4 gegen die tapferen und taktisch klugen Gäste stand. Auf dem Weg zur Heim-EM im kommenden Sommer ist die Nationalelf nicht nur dabei, die letzten Anhänger zu vergrätzen, sondern sogar die ohnehin kaum vorhandene Euphorie komplett zu zerstören. Doch wie konnte das trotz aller unbestritten vorhandenen Qualität passieren? Und wer trägt dafür die Verantwortung?

So vielschichtig eine komplette Aufarbeitung auch ist und so viele unterschiedlich gelagerte Gründe auf allen Ebenen es auch geben mag, landet man am langen Ende immer wieder bei einem Namen: Hansi Flick.

Als gefeierter Sextuple-Trainer des FC Bayern und logischer Nachfolger des am Amstende glücklosen Weltmeister-Coachs Joachim Löw vor 25 Monaten geholt und mit dem höchsten Salär (rd. 6 Mio. Euro pro Jahr) aller Nationaltrainer ausgestattet, sollte Flick das schlingernde DFB-Schiff wieder auf Kurs bringen - doch es wurde nur noch schlimmer.

Flick liegt zu oft mit Entscheidungen daneben

Die Liste der Tiefpunkte in den vergangenen zwei Jahren wurde am Samstagabend in der VW-Arena um ein weiteres Kapitel erweitert - mit der traurigen Erkenntnis nahezu aller Beteligten: wir sind monentan nicht mal mehr auf Augenhöhe mit einstigen Sparringspartnern wie Polen, Kolumbien oder Japan, gegen die es (erstmals seit 1985!) drei Niederlagen in Folge setzte. Viel schlimmer noch: Der Bundestrainer lag wie so oft auch in seinem „All-in-Game“ mit allen Entscheidungen daneben.

Joshua Kimmich wurde nun doch auf seine ungeliebte Rolle als Rechstverteidiger degradiert, auf der auch er nicht zu überzeugen wusste. Auf seiner Stammposition in der Zentrale enttäuschte nicht nur Emre Can, sondern auch der neue Kapitän Ilkay Gündogan, von dem sich Flick nach dessen Beförderung zum Spielführer so viel versprochen hatte. Kai Havertz, der unter der Woche die mangelnde Unterstützung beklagt hatte, tat als einzige Spitze nichts dafür, um seinen Worten auch nur ansatzweise Nachdruck zu verleihen. Er wirkte ähnlich lustlos wie auf seiner denkwürdigen Pressekonferenz.

Zudem ging der Plan, mit Nico Schlotterbeck einen defensiv stärkeren Linksverteidiger zu bringen, total schief und muss im Nachhinein als weiteres gescheitertes Experiment bewertet werden, obwohl Flick doch eigentlich gar nicht mehr experimentieren wollte. Der Dortmunder hatte im Profibereich zuvor übrigens exakt einmal diese Position bekleidet… .

DFB-Team: Viel Weltklasse, aber keine Einheit

In dieser so schwierigen Vorbereitungswoche mit einigen unnötigen Nebengeräuschen gab es viele Lippenbekenntnisse für den Trainer - von den Bossen, von dem Spielern, die für ihren angeschlagenen Chef durchs Feuer gehen wollten. Jeder musste spätestens in den vergangenen Tagen gemerkt haben, dass es gegen Japan auch um dessen Zukunft geht. Mit ihrem blamablen Auftritt hat die Mannschaft leider keine Taten folgen lassen und das Urteil über Flick damit selbst gefällt.

Ein Coach, der es über einen inzwischen beachtlichen Zeitraum nicht geschafft hat, aus einem Ensemble von Weltklassespielern eine Einheit zu formen, die ihrem Talent und den Qualitäten auch konstant gute Leistungen, Erfolge und Titel folgen lässt, ist krachend gescheitert.