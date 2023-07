Bundestrainerin setzt gegen Kolumbien auf Oberdorf - Hegering fehlt erneut

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen bestreitet am Sonntagmittag (11.30 Uhr, ARD) bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gegen Kolumbien in Sydney ihr zweites Vorrundenspiel. Mit einem Sieg hätte die DFB-Auswahl den Einzug ins Achtelfinale bereits sicher. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann gegen Kolumbien auf eine wichtige Spielerin bauen, die beim 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko noch gefehlt hatte. Eine andere defensive Säule fehlt dagegen in der Startaufstellung. Insgesamt nimmt Voss-Tecklenburg zwei Wechsel vor.

So muss in der Innenverteidigung Marina Hegering weiter auf ihren ersten Einsatz im laufenden Turnier warten. Die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg hatte wegen einer Blessur an der Ferse pausieren müssen und wird gegen Kolumbien erneut von Sara Doorsoun vertreten. Hegering nimmt zunächst auf der Ersatzbank Platz. Im defensiven Mittelfeld bietet die Bundestrainerin anstelle von Melanie Leupolz Hegerings Vereins-Kollegin Lena Oberdorf auf. Links in der Abwehrkette fehlt Felicitas Rauch wegen einer Kniestauchung, für sie beginnt Chantal Hagel. Offensiv bleibt dagegen alles beim Alten. Rund um Kapitänin Alexandra Popp im Sturmzentrum sollen wieder Jule Brand und Klara Bühl auf den Flügeln für Wirbel sorgen.

Deutschland-Aufstellung gegen Kolumbien

So startet Deutschland gegen Kolumbien: Frohms - Huth, Hendrich, Doorsoun, Hagel - Oberdorf - Däbritz, Magull - Brand, Popp, Bühl

Bei den Kolumbianerinnen steht vor allem Topstürmerin Linda Caicedo im Fokus. Die 18-Jährige, die im Alter von 15 Jahren bereits eine Krebserkrankung zu überstehen hatte, hatte im Training zuletzt einen Schwächeanfall erlitten. Laut Nationaltrainer Nelson Abadia soll sie sich von diesem aber erholt haben. „Das war nur ein Vorfall, er ist total überwunden“, hatte der Coach gesagt.