Früher Superstar, heute vereinslos: Die sportliche Talfahrt des James Rodriguez

War in den letzten Jahren von der Nationalmannschaft Kolumbiens die Rede, verband man diese schnell und unweigerlich mit einem Namen: James Rodriguez. Der offensive Mittelfelsspieler war Star, Aushängeschild und Gesicht der Mannschaft, der größte und populärste Spieler seiner Generation in dem südamerikanischen Land. Wenn Kolumbien am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Deutschland (20.45 Uhr/RTL) antritt, wird man James Rodriguez jedoch vergeblich suchen.

Seit Anfang April hat der 31-Jährige kein offizielles Spiel mehr absolviert, dementsprechend fehlt ihm die Spielpraxis. Verletzt ist er jedoch nicht, er ist seit drei Monaten vereinslos und deshalb schlichtweg außen vor - der vorläufige Tiefpunkt einer Karriere, die zwischenzeitlich wie ein Märchen verlief. Bei der Weltmeisterschaft 2014 ging sein Stern endgültig auf. Mit sechs Toren wurde er Torschützenkönig des Turniers in Brasilien. Sein traumhaftes Tor im Achtelfinale gegen Uruguay hat kein Fußball-Fan bis heute vergessen.

Real Madrid schlug zu und zahlte 75 Millionen Euro an AS Monaco für den Star der WM - kein schlechtes Geschäft, da der Klub aus der Ligue 1 Rodriguez erst ein Jahr zuvor für 45 Mio. Euro vom FC Porto geholt hatte. Zwar sammelte er in Madrid Titel, gewann unter anderem zweimal die Champions League und die Meisterschaft, doch so richtig fand er seinen Platz im Star-Ensemble nicht. Dass er dennoch kaum an Star-Appeal eingebüßt hatte, zeigte sich bei seinem Wechsel zum FC Bayern. Das Leihgeschäft über zwei Jahre wurde als riesiger Transfer-Coup gefeiert, weil es zu diesem Zeitpunkt auch eben genau das war.

James Rodriguez bat FC Bayern, ihn nicht zu kaufen

Auch beim deutschen Rekordmeister ließ er sein Können immer wieder aufblitzen, hatte Momente, in denen er Gegner verzweifeln ließ und Fans verzauberte. Sein Marktwert schoss von 50 auf 80 Mio. Euro (transfermarkt.de) nach oben. Doch er hatte eben viele Momente, die dazu führen, dass man heute sagt: „Ach ja, der war ja auch mal bei Bayern.“ Auf Bitte des Spielers verzichteten die Münchener 2019 nach Ablauf der Leihe darauf, die vereinbarte Kaufoption über 42. Mio. Euro zu ziehen. Er habe sich nicht wohlgefühlt in München und sei nicht glücklich gewesen, erklärte er später. „Er war bei mir und hat mir in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er den Verein bittet, die Option nicht zu ziehen“, berichtete der damalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: „Man sollte keinen Spieler für 42 Millionen Euro Ablöse mit entsprechendem Gehalt verpflichten, wenn man ihm keine feste Position bieten kann.“

Ein erneuter Versuch, sich nach der Rückkehr bei Real Madrid durchzusetzen, scheiterte, sodass er 2020 beim FC Everton in der Premier League unter seinem Mentor Carlo Ancelotti einen Neustart wagte. Wie dieser lief, lässt sich anhand eines Zitats von Rafael Benitez, der 2021 auf Ancelotti folgte, erahnen: „James präferiert Geld und ein komfortables Leben. Das ist ihm wichtiger als der Wettkampf und der Erfolg im Fußball“, sagte der Spanier nach wenigen Monaten der Zusammenarbeit und sprach Rodriguez die nötige Einstellung und Arbeitsmoral ab: „Er hat sich im Training nie bemüht, aber immer Ansprüche auf einen Startelfplatz gestellt.“

James Rodriguez nach Odyssee durch Katar und Griechenland vereinslos

Das war kurz nachdem der Kolumbianer Everton in Richtung Katar verlassen hatte. Doch auch beim Al-Rayyan SC hielt es ihn wieder nur ein Jahr. Seinen bislang letzten Versuch, seiner dahindümpelnden Karriere neuen Schwung zu verleihen, unternahm er in der vergangenen Saison bei Olympiakos Piräus. Dort wurde sein Vertrag im April vorzeitig aufgelöst. Argumente für eine Nominierung von Nationaltrainer Nestor Lorenzo konnte er nicht mehr sammeln, die Erfolge der Vergangenheit reichen nicht mehr aus. „Ich habe zuletzt weniger trainiert, von daher wäre es nicht fair, wenn ich spielen würde“, sagte James verständnisvoll in einem Interview mit Semana, gab jedoch kämpferisch das Ziel aus, bei den nächsten Länderspielen im Herbst dabei sein zu wollen. Gerüchten zufolge ist ein Wechsel zurück nach Südamerika die wahrscheinlichste Fortsetzung der Karriere des einstigen Superstars.

