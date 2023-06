Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien kurz unterbrochen

Beim Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien am Dienstagabend in Gelsenkirchen ist es in der 24. Minute zu einer kurzen Unterbrechung der Partie gekommen. Zwei Personen – ein Mann und eine Frau – stürmten von der Haupttribüne mit Gegenständen in der Hand in Richtung von DFB-Keeper Marc-Andre ter Stegen. Offensichtlich wollten sie sich am Tor von Deutschlands Nummer eins festketten.

Der Mann rutschte im Fünfmeterraum allerdings aus – und konnte von einem Ordner, der ebenfalls kurzzeitig den Halt verlor, gestoppt werden. Unter Widerstand wurde er schließlich vom Feld der Veltins-Arena geführt. Die Frau konnte auch unter Mithilfe von ter Stegen aufgehalten werden.

Die Fans begleiteten die Aktion der beiden Flitzer lautstark, auch Bierbecher flogen auf den Platz.