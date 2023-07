Spielabbruch in WM-Vorbereitung: Wie hart spielt Kolumbien wirklich?

Robust, zweikampfstark, kompromisslos: So erwarten die DFB-Frauen ihren zweiten Gegner bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Mit Kolumbien „wird eine andere Wucht auf uns zukommen“, analysierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits nach der Auftaktpartie am vergangenen Montag gegen Marokko (6:0). Entsprechend hat sie ihr Team in den zurückliegenden Tagen auf das Duell mit den Südamerikanerinnen am Sonntag (11.30 Uhr/ARD) vorbereitet. Aber wie hart wird Kolumbien wirklich spielen?

Noch vor Beginn der WM waren die Befürchtungen groß. Der letzte Test der Kolumbianerinnen wurde von Gegner Irland nach nur 20 Minuten Spielzeit abgebrochen. Nach Angaben des irischen Verbandes soll Trainerin Verena Pauw wegen „übermäßiger Härte“ Angst um ihre Spielerinnen gehabt haben.

Für Aufsehen sorgte außerdem ein Video, das die Kolumbianerin Daniela Caracas zeigt und nach dem Abpfiff aufgenommen worden sein soll. „Das sind doch voll die Mädchen“, sagte sie darin, während sie Autogramme schrieb. „Ein kleines Foul, und sie fangen schon an, sich zu beschweren.“

Kolumbien bei WM-Auftakt weitestgehend fair – DFB vorbereitet

Während einige Medien dem Team von Nelson Abadía schon den Zusatz „Brutalo-Gegner“ gaben, bestätigte sich der Eindruck in der ersten WM-Partie der „Caféteras“ nicht. Beim 2:0-Sieg gegen Südkorea spielte Kolumbien zwar wie erwartet körperlich, blieb aber über weite Strecken fair. Ein Blick in die Statistik zeigt: Die Südkoreanerinnen machten 16, die Kolumbianerinnen nur zehn Fouls.

Von all den Debatten über körperliche Härte zeigt sich das DFB-Team wenig beeindruckt – im Gegenteil. Voss-Tecklenburg und ihre Spielerinnen entwickelten ihre eigene Strategie, um gegen die physisch starken Südamerikanerinnen anzukommen. „Wir werden uns nicht scheuen, in die Zweikämpfe zu gehen“, sagte Sara Doorsoun. „Eklig“ wolle Deutschland auftreten, und Kolumbien solle „nicht zu viel Raum“ bekommen, erklärte die Innenverteidigerin und hob die eigene Zweikampfstärke hervor.

Die Spielerinnen sollen „das Beinchen nicht zurückziehen, sondern hinhalten“, forderte zudem Joti Chatzialexiou, Leiter deutsche Nationalmannschaften, und gab dem Team einen weiteren Tipp: „Man muss vom Kopf her schon klar darauf eingestellt sein, was einen erwartet. Und da nicht groß lamentieren und nicht immer zur Schiedsrichterin schauen.“

Oberdorf zurück, neue Probleme in der Abwehr

Im Mittelfeld wird Lena Oberdorf nach ihrer Oberschenkelblessur in die Startelf zurückkehren – zur rechten Zeit. Ihre robuste und körperliche Spielweise auf der Sechserposition dürfte eines der wichtigsten Mittel gegen Kolumbien sein. „Sie ist ja bekannt als unglaublich starke Abräumerin, die aber auch die Bälle gut verteilen kann“, sagte Sara Däbritz am Freitag über ihren Konterpart.

Die Vorzeichen stünden eigentlich gut, wenn Voss-Tecklenburg nicht vor dem nächsten Personalpuzzle in der Verteidigung stehen würde. Linksverteidigerin Felicitas Rauch zog sich am Freitag im Training eine Prellung des rechten Knies zu und fällt „auf unbestimmte Zeit“ aus, wie der DFB mitteilte. Nominell ist Chantal Hagel als Ersatzspielerin für sie nach Australien geflogen. Allerdings hat die Neu-Wolfsburgerin mit zehn Länderspielen erst wenig Erfahrung auf internationaler Bühne gesammelt, womit auch Sophia Kleinherne infrage kommt. Bei der EM 2022 in England hatte sie immerhin eine Partie auf dieser Position bestritten.

Ob Innenverteidigerin Marina Hegering zurückkehren wird, blieb am Freitag ebenfalls noch unklar. Auf ihrer Position könnte erneut Doorsoun spielen, aber auch Sjoeke Nüsken hat ihre Verletzung auskuriert und stünde bereit.

Kolumbiens Trainer muss auf die Tribüne

Unterdessen muss Kolumbien auf einen wichtigen Akteur verzichten: Coach Abadía. Wie schon gegen Südkorea wird der 67-Jährige auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Grund dafür ist eine Rote Karte bei der WM 2015, als er noch Co-Trainer der Auswahl war. Auch im Finale der Copa América im vergangenen Jahr musste Abadía den Platz verlassen.

Ein bisschen südamerikanisches Temperament dürfte die DFB-Elf also durchaus erwarten.