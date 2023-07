Mit dieser Aufstellung startet Deutschland gegen Marokko

Jetzt geht die WM auch für das DFB-Team los. Gegen Neuling Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) starten die deutschen Fußballerinnen in das Turnier in Australien und Neuseeland. Die Vize-Europameisterinnen gehen als Mitfavoritinnen ins Turnier, der Titel ist das erklärte Ziel. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hofft vor allem auf eine erneute Euphorie um ihre Spielerinnen. „Wir wollen wie im letzten Jahr, eigentlich wie immer, die Menschen mitnehmen, emotionalisieren“, sagte die 55-Jährige. „Wenn wir ein bisschen Lächeln schenken können, wenn wir auch Werte darstellen können (…) , dann tun wir das gerne.“

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei.

Der Traum vom dritten WM-Triumph nach 2003 und 2007 lebt im deutschen Team - trotz einiger Zweifel nach den enttäuschenden Testspielen gegen Vietnam (2:1) sowie Sambia (2:3) und Personalsorgen. „Wir wissen, was für eine Qualität wir haben. Entscheidend wird am Ende sein, die auch auf den Platz zu kriegen“, sagte Kapitänin Alexandra Popp dieser Tage. Ein Jahr nach dem erfolgreichen EM-Turnier in England verwies die Torjägerin aber auch darauf, dass die WM eine „ganz andere Nummer“ ist.

Die Auswahl von Voss-Tecklenburg muss in ihrem ersten Vorrundenspiel auf den Einsatz eines angeschlagenen Trios verzichten. Die Wolfsburgerinnen Lena Oberdorf (Muskelblessur im Oberschenkel) und Marina Hegering (Fersenprellung) sowie Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea (Außenbanddehnung im Knie) werden gegen den Außenseiter aus Nordafrika für den weiteren Turnierverlauf geschont.

So startet Deutschland gegen Marokko: Frohms - Huth, Hendrich, Doorsoun, Rauch - Magull, Leupolz, Däbritz - Brand, Popp, Bühl

Die weiteren Gegner der Vize-Europameisterinnen in Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli in Sydney und Südkorea am 3. August in Brisbane. Im Falle des fest eingeplanten Weiterkommens könnten im Achtelfinale Hochkaräter wie Frankreich oder Brasilien warten.