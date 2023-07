Kein Höhenflug trotz Kantersieg: „Wir heben nicht ab“

Nach dem Kantersieg zum Auftakt in die WM gegen Marokko überwog bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die „Erleichterung“, wie sie im Anschluss an das Spiel im ZDF-Interview zugab. „Wenn man ins erste Spiel geht, weiß man nie genau , wo man steht. Wir haben ja auch gesehen, dass die anderen sich zum Teil sehr schwergetan haben.“ Das schnelle erste Tor nach elf Minuten habe ihrem Team natürlich in die Karten gespielt, „danach sind wir effizient gewesen und haben uns dann in der zweiten Halbzeit mit den Toren belohnt. Von daher können wir mit diesem Auftakt zufrieden sein.“ Der DFB-Tross werde „glücklich zurück nach Sydney“ fliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Eingeleitet wurde der 6:0 (2:0)-Sieg durch einen Doppelpack von Alexander Popp. „Poppi wieder mit ihren zwei Toren, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen“, scherzte Voss-Tecklenburg über ihre Kapitänin und Torschützin, um dann aber doch noch ein Loblieb auf die 32-Jährige anzustimmen: „Das ist Poppi, das ist die Qualität. Sie hat im Training noch nicht so viel getroffen, deshalb ist es schön, dass sie es jetzt geschafft hat und sich jetzt belohnt hat.“

Popp traf zunächst freistehend per Kopf, danach artistisch im Fallen. „Sie hat diese Qualität und diese Wucht im Sechzehner. Das löst auch was bei den nächsten Gegnern aus“, meinte ihre Trainerin. „Das tut ihr gut, das tut der Mannschaft gut. Aber ich freue mich heute natürlich über jede Torschützin und auch über die, die es in der Defensive ordentlich gemacht haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Voss-Tecklenburg: „Wir bleiben komplett bei uns“

Nach der kleinen Popp-Botschaft in Richtung der kommenden Gegner Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) war die Bundestrainerin dann jedoch bemüht, sich mit euphorischen Kampfansagen zurückzuhalten: „Das sollen die anderen bewerten, was das für Signale sind, die wir hier aussenden. Wir bleiben komplett bei uns. Wir heben nicht ab.“ Wichtig sei nur, dass der erste Sieg erreicht wurde und auch die vielen Tore „könnten noch wichtig sein. Wir sind zufrieden heute, nicht mehr und nicht weniger.“

In den weiteren Spielen der Gruppe H könnte Voss-Tecklenburg trotz des Auftakterfolgs ihre Startelf verändern. „Wir gucken jetzt mal, wie wir Martina Hegering und Lena Oberdorf aufbauen können. Das sind natürlich auch Spielerinnen, die uns Wucht geben.“ Das angeschlagene Duo wurde gegen Marokko geschont, soll aber im Laufe des Turniers zum Einsatz kommen. „Es ist wichtig, dass wir noch was in der Hinterhand haben.“