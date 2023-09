Druck auf Flick wächst weiter: DFB-Team erlebt Debakel gegen Japan

Neun Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft geraten Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft immer mehr unter Druck. Am Samstagabend blamierte sich die DFB-Auswahl in Wolfsburg mit einem 1:4 (1:2) gegen Japan und verschlechterte ihre Bilanz der vergangenen eineinhalb Jahre weiter. Von den zurückliegenden 17 Länderspielen wurden nur vier Partien gewonnen. Während dieser Serie leistete man sich zudem das ernüchternde Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar. Gerade Flick war zuletzt immer stärker in die Kritik geraten und könnte im Test am Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich nun vielleicht vor seiner letzten Bewährungsprobe stehen.

Gegen Japan, das das deutsche Team bereits bei der WM bezwungen und das frühe Aus eingeleitet hatte, geriet Flicks Mannschaft bereits nach elf Minuten durch Junya Ito ins Hintertreffen. Leroy Sané gelang zwar der Ausgleich (19.), doch die anfällige DFB-Defensive ebnete den Gästen nur wenig später den Weg zum zweiten Tor durch Ayase Ueda (22.). Das 1:3 durch Takuma Asano wurde schließlich vom eingewechselten Robin Gosens begünstigt (90.), Ao Tanaka gelang sogar noch das vierte Tor der Japaner (90.+2). Dabei hatte Flick seine Hintermannschaft nach den enttäuschenden Ergebnissen beim Länderspiel-Dreierpack im vergangenen Juni umgestellt. Neben der Rückkehr zur Viererkette wurden beide Außenverteidiger-Positionen neu besetzt.

Der sonst im zentralen Mittelfeld zu findende Joshua Kimmich rückte nach rechts hinten. Nico Schlotterbeck, eigentlich in der Innenverteidigung zu Hause, übernahm die Rolle auf der linken defensiven Seite. Kimmich hatte zuletzt im Dezember 2022 im abschließenden WM-Gruppenspiel in Katar gegen Costa Rica (4:2) die rechte DFB-Außenbahn bespielt. Es war sein erster Einsatz auf ungewohntem Terrain seit der EM 2021. Schlotterbeck war in seinen vorherigen zehn Länderspielen stets in der Abwehrzentrale aufgelaufen.

Die Variante von Flick, der angekündigt hatte, künftig auf Experimente verzichten und nun seine EM-Elf einspielen zu wollen, misslang. Zwar erfüllte Kimmich seine Aufgaben zuverlässig und rückte im Speilaufbau wie vom Trainer vorgegeben immer wieder ins Zentrum. Schlotterbeck wirkte in vielen Szenen jedoch überfordert und dürfte in gezeigter Form kaum ein Kandidat für die dauerhafte Besetzung der Position sein. Vor dem ersten Gegentreffer entwischte Yukinari Sugawa dem Dortmunder Abwehrspieler und brachte den Ball nach innen. Dort vollstreckte Ito, dessen Ball von Antonio Rüdiger noch leicht abgefälscht wurde.

Immerhin war die deutsche Mannschaft in dieser Phase nicht um eine Antwort verlegen. Nach einer sehenswerten Kombination wurde Sané von Florian Wirtz in Szene gesetzt und schloss eiskalt ab. Wer nun mehr Sicherheit im deutschen Spiel erwartete, sah sich getäuscht. Erneut trieben die Japaner einen Angriff über Schlotterbecks Abwehrseite nach vorn. Im Zentrum konnten Rüdiger und Niklas Süle nicht entscheidend klären. Folge: Der Ball zappelte erneut hinter dem machtlosen Marc-André ter Stegen im Netz.

In der Folge mühte sich die DFB-Auswahl um Offensivaktionen, viel mehr als ein Abschluss von Wirtz sprang aber nicht heraus (30.). Stattdessen hätte Japan weiter erhöhen können. Ueda fing einen unsauberen Querpass von Schlotterbeck ab und stürmte allein auf ter Stegen zu, der jedoch bärenstark parierte (41.). Das Wolfsburger Publikum, das die deutsche Mannschaft zuvor immer wieder angetrieben hatte, schien allmählich die Geduld zu verlieren und verabschiedete das Team mit Pfiffen in die Kabine.

Unmittelbar nach der Pause drängte Japan auf den dritten Treffer. Ito (46.) und Ueda (48.) zielten jedoch zu ungenau beziehungsweise scheiterten an ter Stegen. Von der deutschen Mannschaft war hingegen wenig zu sehen. Einzig Sané sorgte hin und wieder für ein wenig Betrieb in der Offensive, zwingende Abschlüsse gelangen allerdings nicht. Nach 64 Minuten reagierte Flick erstmals und brachte Gosens für Schlotterbeck und DFB-Debütant Pascal Groß für Emre Can. Nachdem ter Stegen eine Doppelchance von Asano und Kaoru Mitoma vereitelt hatte (70.), kamen dann auch noch Thomas Müller und Julian Brandt von der Bank ins Spiel (73.). An der Niederlage konnten aber auch die beiden Offensivkräfte nichts mehr ändern. In fast allen Aktionen fehlte es an Leichtigkeit. Stattdessen machte Japan das Spiel im Endspurt zum deutschen Debakel.