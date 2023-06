Gosens schlägt EM-Alarm: „Die Lage ist todernst“

Gegen Ende der Partie gegen Polen, die für die Nationalmannschaft wieder mit einer 0:1-Niederlage endete, wollte Robin Gosens die Leistung der Nationalmannschaft nicht unterbewertet sehen. „Wenn man die Negativbrille abnimmt, dann glaube ich objektiv, dass Deutschland eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat“, sagte Gosens. Dass man das Aufbäumen gegen die Niederlage ernst genommen habe, bejahte der Profi von Inter Mailand. „Das war auch ernst. Die Lage ist ja auch todernst“, erklärte der aufgebrachte Linksverteidiger – und schlug Alarm mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Nur 363 Tage waren es am Freitag noch bis zur Europameisterschaft in Deutschland 2024 – kein ganzes Jahr mehr. Die Zeit für die Entwicklung des DFB-Teams wird knapper. „Wir wissen das ja selber, dass wir punkten müssen. Dass wir Siege brauchen. Dass wir das Land hinter uns bringen müssen“, redete sich Gosens in Fahrt. „Ich meine: Wir haben nächstes Jahr eine Heim-EM. Das muss ein riesengroßes Fußballfest werden. Und da brauchen wir das gesamte Land hinter uns, um da möglichst geil zu performen.“ Dazu brauche es aber Resultate, erklärte Gosens, für den die Einwechslung zur zweiten Halbzeit den ersten DFB-Einsatz seit September vergangenen Jahres markierte.

Mit Blick auf das Spielgeschehen weigerte sich Gosens derweil, die deutsche Leistung abzuwerten. „Wenn man das Spiel objektiv betrachtet, beide Halbzeiten zusammennimmt, haben wir sehr viel mehr verdient als eine Niederlage“, befand er. „Ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit sehr viel herausgespielt. Aber das, was aktuell einfach fehlt, ist dieses ‚Sich belohnen‘.“

Das DFB-Team habe eine gute zweite Halbzeit gespielt, „gegen einen Block der Polen sich einiges herausgespielt.“ Auch gutes Positionsspiel und gute Tiefenläufe habe man nach dem ersten Durchgang, in dem Polens Jakub Kiwior per Kopf die Führung markierte, gezeigt. „Dementsprechend würde ich da schon von einer Entwicklung sprechen“, versuchte Gosens, die Debatte um die mangelnde Weiterentwicklung in den letzten Monaten kleinzuhalten. Auch der Inter-Profi musste aber gestehen, dass es am Ausschöpfen des Potenzials noch hadert: „Wir wissen, dass wir unfassbar gute Jungs haben. Und das müssen wir einfach auf den Platz bringen.“

Es gelte nun, nicht alles schlechtzureden. „Wir müssen das mitnehmen, woran wir uns festklammern können“, so Gosens. Konkret: „In der zweiten Halbzeit, wenn man jetzt diese Negativbrille absetzen möchte und das objektiv analysiert, dann waren da gute Ansätze dabei, dann war da Feuer drin, dann war da einiges Positives dabei.“ Im abschließenden Länderspiel vor der Sommerpause gegen Kolumbien am kommenden Dienstag habe ein Sieg nun „absolute Priorität“.

„Auf den EM-Zug aufspringen“: Gosens will sich bei Inter Mailand durchsetzen

Seine eigene Zukunft sieht Gosens indes weiter bei Inter Mailand, mit denen er jüngst im Champions-League-Finale knapp an Manchester City scheiterte (0:1). „Mein oberstes Ziel ist es, mich bei Inter Mailand durchzusetzen. Ich glaube, da bin ich auch auf einem sehr guten Weg“, erklärte Gosens. Mit seiner Leistung seit der WM im November und Dezember, für die ihn der Bundestrainer nicht nominierte, könne er zufrieden sein. „Da werde ich nächste Saison wieder voll angreifen, um auf den EM-Zug aufzuspringen.“ Auf der Linksverteidiger-Position im DFB-Team sei schließlich „alles offen“