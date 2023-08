Popp fassungslos: „Kann nicht verstehen, was hier gerade abgeht“

Alexandra Popp rang um Luft, nach Worten und nach einem Ansatz, der das gerade Erlebte erklären könnte. 1:1 gegen Südkorea, Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien. Die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft blickte nach dem Abpfiff der Partie gegen die ebenfalls ausgeschiedenen Asiatinnen in die Kamera und schaute doch irgendwie ins Leere. Nachdem die Mittelstürmerin tief durchgepustet hatte, meinte sie schließlich am ZDF-Mikrofon: „Es ist noch gar nicht zu greifen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann noch nicht so ganz verstehen, was hier gerade abgeht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Titel-Träumen und als Vize-Europameisterinnen war die DFB-Auswahl an das andere Ende der Welt gereist. Statt nach dem Endspiel am 20. August mit der WM-Trophäe in den Händen über den Rasen des Stadions in Sydney zu tanzen, endete das Vorhaben so trist, wie man es sich kaum hätte vorstellen können. In der Dunkelheit von Brisbane verabschiedete man sich von der Weltbühne. Die Euphorie, die die deutschen Frauen bei der EM im vergangenen Jahr entfacht hatten, wich einem Frust, wie man ihn in den vergangenen Jahren eher von der Männer-Mannschaft des DFB gewohnt war.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die ihre Zukunft trotz eines Vertrags bis 2025 unmittelbar nach dem Abpfiff offen ließ, hatte Mannschaft, Assistenten, Betreuer und Co. nach dem Abpfiff um sich versammelt. Auch sie suchte nach Worten, die passten und das enttäuschte Schluchzen rechts und links von ihr zumindest für einen kurzen Moment überlagern konnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB-Team geht nach furiosem WM-Start k.o.

Dabei hatte das WM-Abenteuer doch so gut begonnen: 6:0 gegen Marokko. Dann folgte allerdings die 1:2-Pleite gegen Kolumbien und eben das Remis gegen Südkorea. Popp, die für vier der acht deutschen Turnier-Treffer verantwortlich war, suchte weiter vergeblich nach Gründen für den Knockout. „Es ist mehr als schwierig, das jetzt nach einem Ausscheiden und nach so einem Spiel sofort zu analysieren“, meinte die 32-Jährige vom VfL Wolfsburg: „Das ist unmöglich, um ehrlich zu sein. Klar hat man gesehen, dass es über die drei Spiele grundsätzlich holprig war. Das war nicht unser Anspruch. Auch das, was hier jetzt passiert ist, war nicht unser Anspruch.“