Harte Aussagen von Kimmich und Gündogan: Qualitätsdebatte beim DFB-Team

Laute Abrechnungen blieben aus. Kämpferische Ansagen ebenso. Stattdessen präsentierten sich die deutschen Nationalspieler nach der 1:4 (1:2)-Blamage in Wolfsburg gegen Japan ähnlich wie in den vorangegangenen 90 Minuten: voller Selbstzweifel, ohne Selbstvertrauen, kraftlos, energielos, ratlos. „Es war eine verdiente Niederlage - sogar in der Höhe“, meinte Joshua Kimmich, der von Bundestrainer Hansi Flick aus der defensiven Mittelfeldzentrale auf die Rechtsverteidiger-Position geschoben worden war. Doch auch der Bayern-Profi war in neuer Rolle weit von seiner Bestform entfernt.

„Wir sprechen immer davon, dass wir sehr viel Qualität haben. Aber wir sehen sie viel zu selten. Nach der WM haben wir kein wirklich gutes Spiel mehr gemacht. Das muss uns schon zu denken geben. Und dann müssen wir unsere eigene Qualität auch ein Stück weit in Frage stellen“, meinte der 28-Jährige: „Wir haben wenig Selbstvertrauen. Man sieht sehr viel Unsicherheit und sehr viele Fehler.“ Auch Ilkay Gündogan, in Abwesenheit des weiterhin verletzten Manuel Neuer Kapitän der DFB-Elf, zweifelte daran, dass es für die ganz großen Ansprüche reicht.

Gündogan: Mit Japan „nicht auf Augenhöhe“

Man sei mit Mannschaften wie Japan momentan „nicht auf Augenhöhe“, sagte der Mittelfeldspieler: „Das ist zwar hart und enttäuschend, weil wir natürlich einen gewissen Anspruch an uns selbst haben. Aber der Trend spricht ja für sich. Irgendwann liegen Anspruch und Wirklichkeit und Realität dann doch so weit auseinander, dass man akzeptieren muss, dass man gerade nicht genug ist.“ Am RTL-Mikrofon ergänzte er fast verbittert: „Vielleicht denken wir, dass wir besser sind als wir eigentlich sind.“