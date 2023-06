Goretzka schlägt Alarm: Lage beim DFB-Team „dramatisch“

Knapp ein Jahr vor Beginn der Heim-EM hat Leon Goretzka den mehr als besorgniserregenden Zustand der deutschen Nationalmannschaft knallhart analysiert. „Es ist dramatisch - das muss man ganz klar so sagen“, meinte der Mittelfeldspieler des FC Bayern im Anschluss an das 0:2 am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Kolumbien, das gleichbedeutend mit einem erschütternden Abschluss des Länderspiel-Dreierpacks der vergangenen Tage war. Zuvor hatte sich die DFB-Auswahl zu einem 3:3 gegen die Ukraine gemüht und eine 0:1-Pleite in Polen kassiert.

Die Niederlage gegen die Kolumbianer wurde von den Fans Gelsennkirchen nach Spielende mit Pfiffen quittiert, vereinzelt forderten Fans auch die Ablösung von Bundestrainer Hansi Flick. „Wir hatten uns wieder extrem viel vorgenommen, unsere Trainingseinheiten sind eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Es ist schwer zu erklären, warum wir das aktuell gar nicht auf den Platz bekommen. Es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden“, führte Goretzka am RTL-Mikrofon weiter aus.

Schwache Vorstellung des DFB-Teams

Nachdem Flick seine Mannschaft nach dem Ukraine-Spiel mit neun neuen Kräften in die Partie in Polen gegangen war, stellte er die Südamerikaner erneut nominell auf fünf Positionen um. So blieb unter anderem Joshua Kimmich zunächst auf der Bank, Ilkay Gündogan spielte wie angekündigt von Beginn an. Doch auch an dem Triple-Sieger von Manchester City lief die Begegnung über weite Strecken vorbei. Er reihte sich damit nahtlos in die schwachen Vorstellungen seiner Kollegen ein.

„Klar kann man auch in diesem Spiel wieder gute Spielabschnitte finden. Aber das ist summa summarum viel zu wenig“, sagte Goretzka: „Es hilft ja jetzt alles nichts. Wir werden weitermachen. Es ist immer noch die Hoffnung, dass wir einen guten Kader und gute Einzelspieler haben, die in ihren Vereinen gute Leistungen bringen.“ Am 9. September geht es für die Nationalmannschaft in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan, drei Tage später in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich.

Es fühlt sich an, wie am Ende bei Bayern, wo jede kleine Situation gegen einen läuft. Nationalspieler Leon Goretzka

„Ich glaube schon, dass jeder will. Im Moment fehlt es aber an Leichtigkeit. Es fühlt sich an, wie am Ende bei Bayern, wo jede kleine Situation gegen einen läuft“, erklärte Goretzka, der auch bei den Münchnern - trotz des Meistertitels - eine turbulente Saison erlebte. Mit Blick auf das DFB-Team meinte der 28-Jährige: „Im Moment läuft alles gegen uns. Da müssen wir und rauskämpfen.“