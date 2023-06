Matthäus knöpft sich DFB-Team vor: „Es hat nichts funktioniert“

Lothar Matthäus hat der deutschen Nationalmannschaft nach der 0:2-Pleite am Dienstagabend in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. „Die Mannschaft hat vollkommen verdient verloren, weil die Kolumbianer im Zweikampf aggressiver und schneller im Kopf waren“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler bei RTL. Das DFB-Team hingegen wirke „verunsichert“, „müde“ und habe „keine Lösungen“. Matthäus weiter: „Die Strafraumbesetzung vorne: schlecht. Das Aufbauspiel: schlecht.“ Zudem mache die Mannschaft „zu viele Fehler“ und habe „keine Ordnung“.

„Ich weiß nicht, ob man die Fehler schnell lösen kann“, meinte Matthäus und hob seine Hoffnung hervor. dass man rechtzeitig zur Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr „Antworten finden“ werde. Aber: „Es ist viel Ratlosigkeit dabei - nicht nur auf dem Platz, sondern auch von außen“, führte Matthäus fort und ließ auch Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Kritik keinesfalls außen vor: „Die Einwechslungen gibt es, weil Spieler raus und andere rein müssen. Aber es gibt keine Veränderungen im Spiel.“

Matthäus: „Das ist gründlich in die Hose gegangen“

Einmal in Fahrt machte Matthäus weiter: „Es war so viel Sand im Getriebe. Es hat nichts funktioniert. Es gab keine Kompaktheit. Man war den Kolumbianer nicht nur körperlich sondern auch geistig unterlegen.“ Im weiteren Verlauf der TV-Übertragung betonte der 62-Jährige zwar, dass er grundsätzlich an das Potenzial der Mannschaft glaube, die Zeit des Experimentierens nun aber vorbei sein müsse. „Vielleicht wollte Hansi Flick bis zum heutigen Tag einiges ausprobieren - aber das ist gründlich in die Hose gegangen.“