Ter Stegen nach Sieg gegen Frankreich: „Balsam für die Seele“

Es war ein fast schon ungewohntes Gefühl. Drei Tage nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Anschluss an das blamable 1:4 gegen Japan unter Pfiffen in die Kabine verabschiedet worden war, gab es am Dienstagabend lautstarken Jubel von den Rängen. 2:1 gegen Frankreich, ein erlösendes Erlebnis und der Beweis, dass es das DFB-Team rund neun Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land doch noch kann. Der Glaube an die eigene Stärke scheint zurück. Und auch Teile der Fans hat man durch den starken Auftritt gegen den Vizeweltmeister wohl zurückgewonnen.

„Es war Balsam für die Seele - für die Fans und auch für uns. Wir haben uns reingehauen und das haben die Leute gesehen“, meinte Torhüter Marc-André ter Stegen am ARD-Mikrofon und blickte anschließend auf die heftigen Turbulenzen nach der Japan-Pleite zurück. Bundestrainer Hansi Flick musste gehen, DFB-Sportdirektor Rudi Völler saß gegen die Equipe Tricolore als Interimscoach auf der Bank: „Es waren kuriose, schwierige Tage. Dieser Sieg gibt uns Vertrauen und das war das, was wir brauchten.“

Monatelang war die deutsche Auswahl von Spiel zu Spiel getaumelt, hatte sich im vergangenen Dezember sang- und klanglos in der Vorrunde aus der WM verabschiedet. Danach wurde es nicht besser. Nun endlich die Wende zum Guten? „So macht es natürlich Spaß - wenn du gewinnst, wenn du gegen Frankreich gewinnst. Aber wir brauchen es auch nicht überbewerten. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber es war natürlich ein kleiner emotionaler Befreiungsschlag“, meinte Thomas Müller, der am Dienstag in Dortmund das frühe 1:0 erzielt hatte (4.). Später erhöhte Leroy Sané (87.), ehe Antoine Griezmann (89., Foulelfmeter) für den Endstand sorgte.

Bei allem Jubel mischten sich bei den Spielern jedoch auch Gedanken an Flick in die Freude. „Es war nicht leicht, sofort wieder an den Fußball zu denken. Man denkt auch an den Menschen Hansi Flick. Natürlich tut es uns leid, dass wir ihm die Ergebnisse, die wir alle wollten, nicht geben konnten“, sagte ter Stegen. Müller meinte: „Ich muss mich bei Hansi und seinem Trainer-Team bedanken. Es war auch für uns nicht einfach, diese Negativserie, die wir selbst verantworten, zu ertragen. Der Abschied war dann schon eine verrückte Situation.“