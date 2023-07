Almuth Schult warnt DFB-Elf gegen Südkorea vor „Trainerfaktor“

Die ersten WM-Entscheidungen stehen fest. Viele Favoriten sind bislang alles andere als souverän aufgetreten, Japan hingegen hat mich in der Vorrunde komplett überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Weltmeister von 2011 gilt zwar schon seit über zehn Jahren als bestes Team Asiens, die Spielerinnen sind technisch top ausgebildet – oft fehlten aber die Ergebnisse aufgrund von mangelnder Effizienz und Zielstrebigkeit. Trainer Futoshi Ikeda übernahm 2017 die U20-Frauen und führte sie 2018 zum WM-Titel, 2019 folgte die Asienmeisterschaft. 2021 übernahm er dann nach dem Viertelfinalaus bei Olympia in Tokio das Amt des Cheftrainers und probierte einiges aus auf dem Weg zum Ziel zurück in die Weltspitze.

In der aktuellen Form ist Japan ein heißer Anwärter auf den Titel

Im Vorfeld der WM gab es nicht nur gute Ergebnisse. Und für die Entscheidung, mit Mana Iwabuchi eine „Heldin“ von 2011 nicht zu nominieren, gab es einige Kritik. Doch bislang sprechen die Leistungen – nicht nur beim beeindruckenden 4:0 gegen Spanien – für sich. Ikeda scheint genau den richtigen Mix aus Erfahrung gepaart mit den Nachwuchsweltmeisterinnen gefunden zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Japanerinnen bringen eine Reife und Abgeklärtheit mit, die man so vorher nicht kannte. Sie überließen im letzten Spiel Spanien untypischerweise den Ball, verlegten sich in der Defensive auf gute Abstände und konterten eiskalt. So effektiv und zielstrebig habe ich eine japanische Mannschaft noch nie spielen sehen – und das vor allem in offensiven Unterzahlsituationen. In dieser Form sind sie für mich definitiv ein heißer Anwärter auf den Titel.

Frankreich möglicher DFB-Gegner im Achtelfinale: „Les Bleues“ wirken wie ein Team

Was ein Trainerwechsel bewirken kann, zeigt sich auch bei den Französinnen. Normalerweise spazierten sie bei den letzten großen Turnieren durch die Gruppenphase, um dann in den Ausscheidungsspielen oft unerklärlicherweise an sich selbst zu scheitern – trotz überragender individueller Qualität. Beste Ergebnisse waren bislang ein vierter Platz bei der WM 2011 und das EM-Halbfinale 2022 – viel zu wenig für eine Nation, die regelmäßig die Champions League mit Olympique Lyon abräumt.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Nach viel Unruhe vor dem Turnier um die Entlassung von Corinne Diacre und den vorausgegangenen Rücktritten einiger Schlüsselspielerinnen wirken „Les Bleues“ nun sehr gefestigt, wie ein Team – und nicht nur wie eine Zusammenstellung von außergewöhnlichen Individualistinnen. Sicher auch ein Verdienst des neuen Coaches Hervé Renard, der es schafft, dass die Stars ihr Potenzial endlich voll auszuschöpfen scheinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Französinnen wären der wahrscheinlichste Achtelfinalgegner unserer DFB-Frauen und haben aktuell einige Argumente auf ihrer Seite. Allerdings werden die Erinnerungen an das EM-Halbfinale 2022, als Deutschland 2:1 gewann, noch jedem im Gedächtnis sein und hoffentlich einen psychischen Pluspunkt für unsere Elf bringen. Doch die muss vorher erst mal die Hausaufgaben mit einem Sieg gegen Südkorea erledigen.

Deutschland gegen Südkorea: „Trainerfaktor“ könnte eine Rolle spielen

Auf dem Papier eine kleine Nation und eine vermeintlich leichte Aufgabe – allerdings wieder eine mit dem „Trainerfaktor“: Denn dort steht Colin Bell an der Seitenlinie, der selbst lange in Deutschland spielte und mit dem SC Bad Neuenahr und dem 1. FFC Frankfurt auch zwei Bundesligisten coachte. Außer Inka Grings (Schweizer Nationaltrainerin) kennt niemand die deutsche Spielanlage so gut wie er.

Nach Niederlage gegen Kolumbien: „DFB-Frauen haben noch einiges zu tun“ Die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland läuft – und die Fans sind in Feierlaune. RND-Reporterin Chantal Ranke gibt einen Eindruck von vor Ort. © Quelle: Chantal Ranke

Hoffen wir mal, dass dieser Vorteil am Donnerstag nicht ausreicht und stattdessen die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg die richtigen Lösungen für den Achtelfinaleinzug finden wird.

Almuth Schult hat 66-mal für Deutschland gespielt und ist unter anderem Olympiasiegerin. Die Welttorhüterin von 2014 ist WM-Kolumnistin des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), dem auch der Sportbuzzer angehört.