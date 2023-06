DFB-Aufstellung fix: U21-Trainer Di Salvo verzichtet auf Moukoko

Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Benefizkonzert am 13. Juli in Möltenort

Musik aus überaus populären Filmen wie „Harry Potter“ oder „Star Wars“ soll am Donnerstag, 13. Juli, am U-Boot-Ehrenmal in Möltenort erklingen. Das Marinemusikkorps Kiel kündigt ab 18 Uhr ein Benefizkonzert an.