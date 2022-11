﻿Deutschland und Spanien mit Vorteilen - Ärgert Japan die Favoriten?

DEUTSCHLAND - Der nächste Weltfußballer

Ein Juwel, das alles kann: Bayern Münchens Jamal Musiala ist trotz seiner erst 19 Jahre nicht mehr aus der DFB-Elf wegzudenken

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Egal, wie seine Karriere auch weitergehen mag, irgendwann wird Jamal Musiala an diesen 11. Oktober 2021 zurückdenken, auch wenn Fußballglamour eigentlich ganz anders klingt. In der WM-Qualifikation setzte er beim 4:0 der deutschen Nationalmannschaft in Skopje gegen Nordmazedonien in der 83. Minute den Schlusspunkt nach Vorarbeit von Karim Adeyemi. Obwohl er damit zum zweitjüngsten Torschützen der deutschen Auswahl avancierte (nach Marius Hiller 1910), war dies für viele nur eine Randnotiz, für den damals 18-Jährigen dagegen der Startschuss einer (vermutlich) ganz großen DFB-Karriere.

Gut ein Jahr später hat der Allrounder bereits 17 Länderspiele auf dem Zettel und einen Marktwert von 80 Millionen Euro. Auf die Frage, ob Musiala einmal Weltfußballer werden könnte, antwortete Deutschlands einziger Weltfußballer, Lothar Matthäus: „Er hat alle Fähigkeiten dazu. Diese Leichtigkeit, seine Schnelligkeit, seine technischen Fähigkeiten, seine spielerische Qualität. Jamal setzt sich jetzt schon gegen Spieler durch, die Großes geleistet haben. Und er bleibt normal. Das ist wichtig, wenn man ein großer Spieler werden will – und ich bin mir sicher: Er wird einer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus dem Starensemble des FC Bayern ist „Bambi“, wie ihn Mitspieler Serge Gnabry einst taufte, längst nicht mehr wegzudenken, hatte er nach Abschluss der Vorrunde in der Champions League in 19 Pflichtspielen bereits 18 Torbeteiligungen (zehn Treffer, acht Vorlagen) auf dem Konto. Und auch bei Hansi Flick ist inzwischen nur noch die Frage, wo er sein „Bambi“ auf die Wiese schickt, nicht mehr ob. Auch der Bundestrainer gerät ins Schwärmen, wenn er über sein größtes Juwel spricht: „Es ist ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Er hat diese Leichtigkeit am Ball, sich aus Drucksituationen zu lösen, und in seinem Alter schon eine große Torgefahr.“ Und die will Musiala nun auch auf größtmöglicher Bühne unter Beweis stellen.

Spanien-Trainer Luis Enrique ist mit seinem Team in einer schweren Gruppe gefordert. © Quelle: Getty Images

SPANIEN - Suche nach Dominanz

Spaniens Mannschaft tritt nicht mehr ganz so spielstark wie zu früheren Zeiten auf, legt aber dennoch weiter großen Wert auf Ballbesitz und Kreativität

Die Qualifikation für das Turnier im Wüstenemirat gelang Spanien problemlos. Mit sechs Siegen aus acht Spielen ließ der Weltmeister von 2010 seinen größten Konkurrenten Schweden hinter sich. Auch die Gruppenphase der Nations League schloss das Team von Trainer Luis Enrique als Erster ab. Trotz eines holprigen Starts mit zwei Remis gegen Portugal und Tschechien qualifizierte sich Spanien mit einem Punkt Vorsprung auf den iberischen Nachbarn und zwei Zähler vor der Schweiz für das Final Four im kommenden Jahr. Die Eidgenossen stellten sich als größter Stolperstein heraus. Sie gewannen mit 2:1 gegen Spanien und zeigten die größte Schwäche der „Furia Roja“ auf: gegnerische Standards. Auch technisch schien die sonst so versierte Enrique-Truppe nachlässig.

In der spanischen Presse gab es – trotz der späteren Qualifikation für die Finalrunde dank eines Siegs gegen Portugal – kritische Stimmen. Die spielerische Dominanz früherer Zeiten ist nicht mehr durchweg zu sehen. Dennoch ist der Ansatz der Iberer stets auf Ballbesitz ausgelegt. Die jungen Wilden wie Ferran Torres (22) und Pedri (19), die beide beim FC Barcelona spielen, stehen für kreative Momente, die ein Spiel entscheiden können. Eine wichtige Rolle könnten auch dessen Teamkollege Gavi (18) und der erfahrene Marco Asensio (26) vom aktuellen Champions-League-Sieger Real Madrid spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viel hängt auch von Sturmspitze Álvaro Morata ab. Der 29 Jahre alte Torjäger von Atlético Madrid zeigte sich in den vergangenen beiden Jahren als Leihspieler bei Juventus Turin treffsicher (32 Tore in 92 Pflichtspielen), traf diese Saison in der spanischen Liga allein in den ersten zehn Partien fünfmal. Diese Qualität ist von Morata auch im Nationaltrikot gefragt.

Fehlen wird bei der WM Routinier Sergio Ramos, der seit seinem Wechsel von Real zu Paris Saint-Germain im Sommer 2021 zu häufig mit Verletzungen zu kämpfen hat. In der Abwehr vor Stammtorwart David de Gea (Manchester United) hat am ehesten Pau Torres (FC Villareal, 25) das Sagen. Gute Kaderchancen hat Dani Olmo (RB Leipzig) als einziger Bundesliga-Legionär.

Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt gehört im japanischen Team zu den Top-Stars. © Quelle: IMAGO/Uwe Kraft

JAPAN - Schwer ausrechenbar

Auf vielen Schultern verteilen die Japaner die Verantwortung innerhalb des Teams. Chancenlos sind sie mit ihren vielen Legionären nicht.

Penibel achtete Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu bei der Vorbereitung auf die stark besetzte WM-Gruppe darauf, sein Team mit einer angepassten Spielweise auf den Ernstfall vorzubereiten. Tief stehen, auf Fehler lauern und blitzschnell umschalten – so lautet die Devise der „Blue Samurai“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rolle des Außenseiters in der deutschen Gruppe ist nicht zu bestreiten. Hoffnungslos unterlegen sehen sich die Japaner trotz der prominenten Gegner aber nicht. „Die Gewinnchancen sind nie null“, sagte etwa Kapitän Maya Yoshida von Schalke 04 gegenüber der japanischen Tageszeitung „Yomiuri Shimbun“. Der Leader des Teams ist einer von vielen Bundesliga-Legionären im Moriyasu-Aufgebot. So gehören auch Dachi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Wataru Endo (VfB Stuttgart) zum ausgeglichenen Kader, in dem zudem Takumi Minamino (AS Monaco) und Takehiro Tomiyasu (Arsenal) über Erfahrung in der Champions League verfügen. Dass das Gewicht innerhalb des Ensembles auf viele Schultern verteilt wird, macht das Team umso schwerer auszurechnen – und so auch für die vermeintlichen Favoriten zu einem ungemütlichen Widersacher.

Torhüter Keylor Navas (rechts) ist in Costa Rica eine Legende. © Quelle: Getty Images

COSTA RICA - Erinnerung an 2014

Vor acht Jahren stieß Costa Rica in Brasilien überraschend ins Viertelfinale vor. Einige wenige Spieler aus diesem Team sind auch in Katar noch dabei

Der Trainer kennt Deutschland von 2006. Seinerzeit war Luis Fernando Suárez (62) noch Gegner Costa Ricas, trainierte die Nationalmannschaft Ecuadors. Im Gruppenspiel setzte es für das damalige Suárez-Team ein 0:3 gegen das DFB-Team, das zuvor gegen Costa Rica mit 4:2 gewann. Nun kommt es zum Wiedersehen mit den Mittelamerikanern und dem Coach: „Los Ticos“ sicherten sich die dritte Turnierteilnahme im Play-off-Finale gegen Neuseeland.

Vom Team, das 2014 erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Holland scheiterte, gehört weniger als eine Handvoll Profis noch zum Kader. Neben Torhüter Keylor Navas (Paris Saint-Germain) waren etwa Joel Campbell und Bryan Ruiz in Brasilien dabei. Ruiz erzielte zwei Tore. Er wird nach dem Turnier in Katar seine Karriere beenden. Der 37-Jährige spielte etwa für Sporting Lissabon, steht nun bei LD Alajuelense in Costa Rica unter Vertrag. Sein Teamkollege Campbell (30) stürmt für CF Monterrey in Mexiko. Als Nachwuchshoffnung gilt Jewison Bennette (18) vom AFC Sunderland aus der zweiten englischen Liga. Cristian Gamboa von Bundesligist VfL Bochum schaffte es nicht ins Aufgebot.