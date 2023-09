Internationale Pressestimmen: „Japan stößt Flick von der Klippe“

Mit Erstaunen und Verwunderung wird der Sinkflug der deutschen Nationalmannschaft im europäischen Ausland registriert. Die internationalen Medien sind sich einig, dass Bundestrainer Hansi Flick auch wegen der nahenden Heim-EM unter enormem Druck steht und ihm die „japanische Ohrfeige“ (Blick) zum Verhängnis werden könnte.

In Italien scheint man nach der 1:4-Niederlage fast ein wenig froh über die deutsche Krise, denn so sind die amtierenden Europameister „nicht die Einzigen, die eine schwere Zeit durchmachen“.

Internationale Pressestimmen zur Deutschland-Niederlage gegen Japan

ENGLAND

Daily Mail: Die Deutschen, vierfacher Weltmeister, hatten gehofft, dass das Spiel neun Monate vor der Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 einen Neuanfang für sie bedeuten würde. Stattdessen wurde es zu einem Debakel und der dritten Niederlage in Folge unter dem Gejohle und den Pfiffen der heimischen Fans.

BBC: Der deutsche Trainer Hansi Flick steht nach der 1:4-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Japan unter großem Druck.

The Athletic: Hansi Flick steht als deutscher Nationaltrainer zunehmend unter Druck, nachdem Japan seiner Mannschaft die vierte Niederlage in fünf Spielen zugefügt hat. Die Fans in der Volkswagen-Arena verhöhnten die Gastgeber nach dem Schlusspfiff. Deutschland hat nun in den letzten fünf Spielen elf Gegentore kassiert und steckt damit weniger als ein Jahr vor der Europameisterschaft in einer Krise.

FRANKREICH

L‘Equipe: Die deutsche Nationalmannschaft wird von Japan nach Hause geschickt und steckt vor dem Spiel gegen die Franzosen in der Krise. (…) Japan macht sich einen Spaß daraus, Deutschland zu quälen. Nachdem die Japaner die Deutschen bereits in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022 mit 2:1 besiegt hatten, fegten sie sie am Samstagabend in einem Freundschaftsspiel in Wolfsburg mit 4:1 vom Platz. Und das wird die Situation des Trainers Hansi Flick sicherlich nicht verbessern, der nach einer Reihe von katastrophalen Leistungen unter Druck steht.

RMC: Nichts geht mehr in der deutschen Nationalmannschaft. (…) Es ist die Krise der deutschen Mannschaft, diesmal gibt es keine Zweifel mehr.

SPANIEN

AS: Japan stößt Flick von der Klippe. Japan demütigt ein hilfloses Deutschland und bringt den Job von Trainer Hansi Flick in ernste Gefahr.

Mundo Deportivo: Flick in den Seilen nach Japans Sieg über Deutschland. (…) Bundestrainer Hansi Flick war wieder einmal machtlos, die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Wir sind nicht die Einzigen, die eine schwere Zeit durchmachen. Schwere Zeiten auch für Deutschland, dessen einzige gute Nachricht ist, dass es eine Niederlage ohne Wertung einstecken musste, nämlich in einem Freundschaftsspiel. Aber das 4:1, das Japan den Deutschen in Wolfsburg zugefügt hat, wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Tuttsport: Ein weiteres enttäuschendes Ergebnis für die deutsche Nationalmannschaft und ihren Trainer, der in einem Freundschaftsspiel von den Asiaten überrollt wurde. (…) Die deutsche Nationalmannschaft steckt in einer Krise, die schon seit Monaten andauert. In der Tat hat Deutschland in den letzten fünf Spielen nur ein Unentschieden erreicht. (…) Jetzt ist Flick, der schon im Juni kurz vor seiner Entlassung stand, in echter Gefahr.

ÖSTERREICH

Kurier: Ob Hansi Flick die Heim-EM noch als Teamchef im Amt erleben wird? Nach dem 1:4 gegen Japan muss der einst so erfolgreich gestartete Coach erneut viele kritische Fragen beantworten. Zehn Monate vor dem Turnier in Deutschland präsentiert sich das DFB-Team vor allem defensiv nicht wie ein Titelkandidat, sondern eher wie ein Außenseiter, der nichts bei einer Endrunde verloren hat.

Kronen Zeitung: Die Mega-Krise in Deutschlands Fußball-Nationalteam hält auch gegen Japan an. Für die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick setzte es am Samstagabend eine bittere 1:4-Heimniederlage. Verabschiedet wurde die DFB-Elf mit einem Pfeifkonzert der Fans.

SCHWEIZ

Blick: Man will nicht in der Haut von Trainer Hansi Flick (58) stecken. (...) Der DFB kassiert eine japanische Ohrfeige. (...) In Deutschland wird die Kritik an Flick nach diesem Spiel nicht abflachen. Seit fünf Partien haben die Deutschen nicht mehr gewonnen. Flick fehlen nicht nur die Resultate, sondern mittlerweile auch die Argumente.