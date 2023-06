Bundestrainer Flick: „Fighten und gewinnen – das ist unser Auftrag“

Nach dem nächsten Rückschlag, dem 0:1 in Polen, sprach Bundestrainer Hansi Flick in Warschau über…

… sein Fazit: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so im Spiel, wie wir uns das vorgestellt hatten, hatten zwar jede Menge Ballbesitz, aber waren zu fahrig, haben zu wenige Chancen kreiert. Nach dem Wechsel ist die Mannschaft besser ins Spiel gekommen, auch durch Robin Gosens, der sofort Schwung reingebracht hat. Wir haben viele Chancen gehabt, aber Szczesny hat wirklich gut gehalten. Das Ergebnis ist am Ende natürlich enttäuschend, aber es ist und bleibt ein Prozess. Wir haben wieder Erkenntnisse gewonnen und ich habe es bereits mehrfach betont: Wir werden uns nicht von unserem Weg abbringen lassen.“





… das starke Debüt von Malick Thiaw: „Ihn möchte und muss ich wirklich herausheben, weil es sein erstes Länderspiel war. Er hat sehr reif, sehr solide gespielt – es war ein Highlight, das kann man wirklich so sagen.“

… die enttäuschende Leistung von Florian Wirtz: „Auch er braucht Zeit für die Anpassung in der Nationalelf. Das ist eine andere Mannschaft als im Verein. Aber in Leverkusen ist er nach seiner schweren Verletzung hervorragend zurückgekommen und wenn er jetzt im Sommer mal ein wenig durchschnaufen kann, bin ich sicher, dass er auch bei uns sein Topniveau zeigen wird.“

… den Druck beim Spiel gegen Kolumbien: „Wir wollten natürlich auch heute einen Dreier holen und hatten die Chancen, waren vielleicht nicht zwingend genug. Ein Sieg wäre in dieser Phase jetzt natürlich extrem wichtig, auch damit ein wenig Ruhe reinkommt. Wir haben es jetzt zweimal nicht geschafft und wollen die Juni-Periode mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Wir müssen fighten und gewinnen – das ist unser Auftrag.“

… die schweren Testspielgegner im September mit Japan und Frankreich: „Wir wollten Gegner, die uns fordern. Denn das sind die Spiele, die uns nach vorne bringen werden.“