Deutsche Basketballer verpassen Supercup-Sieg in der Verlängerung

Trotz eines starken Dennis Schröder und einer zwischenzeitlich zweistelligen Führung haben die deutschen Basketballer den Turniersieg beim Supercup in Hamburg knapp verpasst. Gegen Kanada musste sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Sonntagabend gegen Kanada mit 112:113 (101:101, 49:45) nach Verlängerung geschlagen geben.

Für Deutschland war es in der WM-Vorbereitung die erste Niederlage. Gegen Kanada hatte die deutsche Mannschaft am Mittwoch in Berlin mit 86:81 gewonnen. Schröder glänzte dieses Mal mit 26 Punkten, saß in der Schlussphase nach fünf Fouls aber auf der Bank. Ohne den Point Guard von den Toronto Raptors gaben die Gastgeber die Führung noch aus der Hand. Außer Schröder punkteten Daniel Theis, Franz Wagner, Johannes Thiemann, Maodo Lo und Andreas Obst zweistellig für die DBB-Auswahl, die sich am Samstag gegen China noch klar mit 107:58 durchgesetzt hatte.

Nach dem kräftezehrenden Duell mit Kanada haben Schröder und Co. nun zwei Tage frei, ehe es am Mittwoch von Frankfurt am Main nach Abu Dhabi geht. Dort stehen am kommenden Wochenende zwei weitere Testspiele gegen Titelkandidat USA und Griechenland an. Die Weltmeisterschaft beginnt am 25. August in Okinawa mit dem Duell gegen Co-Gastgeber Japan. Weitere Vorrundengegner sind Finnland und Australien.