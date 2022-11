﻿DFB-Analyse: Drei Erkenntnisse nach der Japan-Pleite

Fast eineinhalb Stunden dauerte die Rückfahrt mit dem Teambus aus der Hauptstadt Doha bis ins Mannschaftsquartier der deutschen Fußball-Nationalelf an der katarischen Nordküste in Al Ruwais am Mittwochabend. Eine Tour, die Bundestrainer Hansi Flick und sein Organisations-Tross im Vorfeld bewusst eingepreist hatten – in der Hoffnung, diese endlich mit guter Stimmung und vor allem drei Punkten im Gepäck anzutreten. Doch wieder mal kam alles anders.

Statt entspannt mit ein paar Kaltgetränken auf den fest eingeplanten Auftaktsieg gegen Japan anzustoßen, herrschte auf der Rückfahrt nach der 1:2-Niederlage im ersten WM-Gruppenspiel eine eisige Atmosphäre. Als ob die vielen Diskussionen um die One-Love-Binde und (verpasste) politische Zeichen nicht schon genug gewesen wären, hatte nun auch noch die sportliche Katastrophe den DFB-Stars die Laune verhagelt. Am Sonntag droht mit einer weiteren Niederlage gegen Spanien, das seinerseits ein 7:0-Festival gegen Costa Rica feierte, bereits das vorzeitige Ende der propagierten Mission „Zurück in die Weltspitze“. Wie konnte es dazu kommen?

Deutschland verliert nach Halbzeitführung das Auftaktspiel gegen Japan Trotz einer zunächst guten Führung mussten sich die Männer von Hansi Flick den Japanern geschlagen geben. © Quelle: Reuters

DFB-Team gibt Spiel aus der Hand

Tatsächlich hatte der viermalige Weltmeister und haushohe Favorit gegen Japan über eine Stunde einen mehr als ordentlichen Auftritt abgeliefert, lag durch den Elfmeter-Treffer von Ilkay Gündogan mit 1:0 in Führung und gab die Partie dann völlig unnötig aus der Hand. Dabei waren die Erkenntnisse so bitter wie erwartbar zugleich. Deutschland schaffte es wie so oft in der jüngeren Vergangenheit nicht, seine Überlegenheit so auszunutzen, dass nach dem Scheitern bei den letzten beiden großen Turnieren endlich wieder ein neuer Grove entstehen könnte – von Euphorie ganz zu schweigen.

Genau darauf hatte Flick bei seinem ersten WM-Spiel als DFB-Coach nach der 15-jährigen Ära unter seinem Vorgänger Joachim Löw eigentlich gehofft – und ist nun krachend auf dem Boden der Taschen gelandet. „Es ist eine brutale Enttäuschung“, musste er nach dem Abpfiff zugeben. Er selbst hatte mit seinen merkwürdigen Auswechslungen zum Bruch beigetragen, der in der erneuten Auftaktpleite – wie schon vor vier Jahren beim 0:1 gegen Mexiko – endete.

Vieles spricht nun dafür, dass man wie 2018 in Russland schon nach der Vorrunde in die Koffer packen muss. Nicht zuletzt die Aussagen einiger Spieler nach Spielende. Torschütze Gündogan sprach unter anderem von „fehlender Qualität“ und zählte die Mitspieler öffentlich an. Kapitän Manuel Neuer kritisierte deutlich die die unfassbaren Fehler vor den beiden Gegentoren. Und Thomas Müller sagte in Thomas-Müller-Manier: „Jetzt haben wir den Salat.“

Viele Baustellen beschäftigen Flick

Angesichts der vielen Baustellen innerhalb des Teams und der fehlenden Unterstützung der deutschen Fans sowie der Öffentlichkeit in der Heimat fragt man sich, wie ausgerechnet gegen die starken Spanier der Turnaround gelingen soll. Viel mehr macht es den Anschein als habe die Mannschaft ein schier unüberbrückbares Problem mit sich selbst.

„Wir haben uns das selber eingebrockt“, meinte auch Flick und versuchte dennoch Zweckoptimismus auszustrahlen. „Wir müssen jetzt versuchen, die positiven Dinge mitzunehmen und es gegen Spanien besser zu machen.“

Vielleicht ist das DFB-Team aber auch einfach nicht besser, als es aktuell dasteht. Und vielleicht ist es wieder mal Zeit für einen radikalen Neuanfang auf allen Ebenen. Noch haben Flick, Neuer & Co. zwei Spiele Zeit, das Gegenteil zu beweisen.