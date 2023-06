Fünf Änderungen: Deutschland gegen Kolumbien ohne Kimmich

Zum Saisonabschluss trifft die deutsche Nationalmannschaft im Testspiel auf Kolumbien. Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten ist die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen die Südamerikaner eine wichtige Standortbestimmung für das DFB-Team. „Die Vorzeichen sind jedem bekannt: Wir wollen natürlich dieses Spiel gewinnen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick, der zuletzt zunehmend unter Druck geraten ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der deutschen Aufstellung gibt es erneut einige Veränderungen im Vergleich zum letzten Testspiel in Polen (0:1). Gesetzt ist Ilkay Gündogan, der gegen die Ukraine noch im Kader gefehlt hatte und in Warschau geschont worden war. Der Triple-Sieger ist zudem Kapitän. Neben Gündogan neu ins Team kommen gegen Kolumbien auch Leroy Sané, Leon Goretzka, Marius Wolf und Robin Gosens. Überraschend nicht in der Startelf steht Joshua Kimmich, der unter Flick eigentlich immer gesetzt war.

Der Bundestrainer hält überdies an der Dreierkette fest. Emre Can rückt dafür aus dem Mittelfeld ins Abwehrzentrum.

So spielt Deutschland gegen Kolumbien: ter Stegen - Rüdiger, Can, Thiaw - Wolf, Goretzka, Gündogan, Gosens - Musiala, Sané - Havertz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kolumbianer mit dem aus der Bundesliga bekannten Angreifer Rafael Borré von Eintracht Frankfurt zählen nicht zu den Top Ten der FIFA-Weltrangliste. Aber auf Platz 17 rangieren sie deutlich vor den ersten DFB-Testgegnern Ukraine (Platz 30) und Polen (23). Und sie sind unter Nationaltrainer Nestor Lorenzo noch ungeschlagen (fünf Siege, zwei Unentschieden).

So spielt Kolumbien gegen Deutschland: Vargas - Machado, Yerry Mina, Lucumi, Munoz - Uribe, Lerma - Cuadrado, Arias, Luis Diaz - Borré.