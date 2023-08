DFB-Barometer: Wer es in Flicks Kader schafft, wer zittern muss

Bundestrainer Hansi Flick wird am Donnerstag den ersten Kader der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Saison benennen. Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden in den vergangenen vier Länderspielen sind die Fans gespannt, mit welchen Akteuren Flick in den anstehenden Tests gegen Japan am 9. September in Wolfsburg sowie drei Tage später in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich den dringend benötigten Stimmungsumschwung im Gastgeberland der Europameisterschaft 2024 bewerkstelligen möchte.

Flick hatte angekündigt, nach den missglückten Experimenten in der ersten Jahreshälfte ab sofort auf weitere personelle und taktische Versuche verzichten zu wollen. „Für uns zählen jetzt Siege“, hatte Flick zuletzt gesagt. Stattdessen soll sich in den insgesamt noch sechs Länderspielen bis zum Jahresende ein Kernteam einspielen und sich eine Achse um Topkräfte wie Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich herausbilden.

Flick setzt auf Süle, Gosens und Co.

Erwartet wird, dass Flick den zuletzt von ihm stark kritisierten und nicht berücksichtigten Dortmunder Abwehrspieler Niklas Süle nach einer Denkpause wieder einlädt. Durch starke Einsätze in ihren zum Teil neuen Klubs haben sich Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Robin Gosens (Union Berlin) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig) in den Fokus gespielt. Andere müssen um die Berufung ins Aufgebot bangen, weil sie verletzt waren.

Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick, welche Spieler in Flicks Kader gesetzt sind, wer um einen Platz im deutschen Team zittern muss und wer aller Voraussicht nach zuhause bleibt. Das ist das DFB-Barometer für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich.

Ziemlich sicher dabei: Kevin Trapp, Marc-André ter Stegen, Mathias Ginter, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, Robin Gosens, Christian Günter, Benjamin Henrichs, Jonas Hofmann, Emre Can, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Julian Brandt, Leroy Sané, Serge Gnabry, Kai Havertz, Florian Wirtz, Niclas Fülkrug, Timo Werner

Muss eher zittern: Bernd Leno, Oliver Baumann, Armel Bella-Kotchap, Thilo Kehrer, David Raum, Marius Wolf, Jonathan Tah, Felix Nmecha, Mario Götze, Youssoufa Moukoko, Karim Adeyemi

Wird wohl nicht berücksichtigt: Robin Koch, Ridle Baku, Josha Vagnoman, Lukas Klostermann, Julian Weigl, Florian Neuhaus, Julian Draxler, Maximilian Arnold, Marco Reus, Mergim Berisha

Das DFB-Team trifft sich am kommenden Montagabend in Wolfsburg. Unklar ist, ob - wie zuletzt - 26 oder nur wie bei Turnieren üblich 23 Profis nominiert werden. Jamal Musiala dürfte als einziger verletzungsbedingt fehlen. Unklar ist, ob der bald von seiner Verletzung zurückkehrende Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer eventuell für einige Tage dazustoßen könnte, um wieder allmählich Kontakt zur Mannschaft aufzubauen. Sein Comeback soll im September möglich sein, hieß es zuletzt.