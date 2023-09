Erneute Planänderung: Bayern-Star Musiala sagt für Länderspiel-Doppelpack ab

Die deutsche Nationalmannschaft muss in den beiden anstehenden Test-Länderspielen in Wolfsburg gegen Japan an diesem Samstag (20.45 Uhr, RTL) und am kommenden Dienstag (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Frankreich auf Jamal Musiala verzichten. Wie Musialas Klub FC Bayern München und der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mitteilten, wird der 20-Jährige anders als geplant nicht zur DFB-Auswahl reisen und aufgrund von Rückenbeschwerden in beiden Länderspielen nicht zur Verfügung stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst am Mittwoch hatte der DFB mitgeteilt, dass Musiala am Donnerstagabend und damit einen Tag später als ursprünglich vereinbart zum Nationalteam stoßen werde. Bereits bei der Nominierung des Kaders hatte Bundestrainer Hansi Flick erklärt, dass Musiala für die Partie gegen Japan noch keine Option sei. Im Vorfeld des Duells mit Frankreich sollte der Youngster das Team aber ergänzen.

Füllkrug aus DFB-Quartier abgereist

Musiala hatte zuletzt noch an den Folgen eines Muskelfaserrisses im linken, hinteren Oberschenkel laboriert. Seit vorigem Freitag trainierte er wieder mit dem Ball. Seit Montag hatte der Münchener Profi sein Aufbautraining weiter intensiviert und individuelle Einheiten an der Säbener Straße absolviert. Nun jedoch gab es offenbar Beschwerden am Rücken, die sein Mitwirken an den beiden Länderspielen verhindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gewechselten Niclas Füllkrug steht Flick ein weiterer Offensivspieler nicht zur Verfügung. Für den angeschlagenen Torjäger, der am Mittwochabend wie abgesprochen aus dem DFB-Quartier abreiste, hatte der Bundestrainer bereits Anfang der Woche Bayern-Routinier Thomas Müller nachnominiert.