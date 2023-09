DFB bestätigt: Flick leitet öffentliches Training am Sonntag

Eine Aus von Hansi Flick als Bundestrainer noch vor dem Testspiel am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich scheint zunehmend unwahrscheinlich. Der 58-Jährige wird am Sonntagvormittag wie geplant das öffentliche Training der Nationalmannschaft auf dem Gelände des VfL Wolfsburg leiten. Das bestätigte der DFB am Morgen nach dem blamablen 1:4 gegen Japan zum Start in die EM-Saison.

Die Einheit vor rund 3500 Zuschauern, die sich kostenlose Tickets gesichert hatten, ist in erster Linie für die Spieler, die am Samstagabend nur eingewechselt worden waren oder gar nicht gespielt hatten. Die Stimmung dürfte angesichts des neuerlichen sportlichen Tiefschlags wenige Stunden zuvor weit von der angepeilten Euphorie, die mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr endlich entfacht werden sollte, entfernt sein.

Gerade Flick, der mit dem DFB-Team nur vier der vergangenen 17 Länderspiele gewann und seit der verkorksten WM im vergangenen Dezember in Katar erfolglos an einer Wende arbeitet, steht massiv in der Kritik. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte nach dem Japan-Schock zu möglichen Konsequenzen gesagt, man täte „gut daran“, erstmal „zur Ruhe zu kommen“ und eine Nacht vergehen zu lassen: „Wir sollten alle mal ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken.“

Völler hatte Flick bislang stets den Rücken gestärkt, vermied nun aber erstmals ein Bekenntnis zum Coach. Der Bundestrainer selbst hatte am Samstagabend betont, dass er sich weiterhin für den „Richtigen“ für das Amt halte und einen Rücktritt ausgeschlossen.