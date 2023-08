Neuer Nachwuchs-Direktor: DFB bestätigt Beförderung von Hannes Wolf

Die Neustrukturierung beim Deutschen Fußball-Bund nach der Trennung von Oliver Bierhoff nimmt weiter Gestalt an. Wie der Verband am Montag offiziell bestätigte, wird Hannes Wolf künftig als Direktor für den Bereich „Nachwuchs, Training und Entwicklung“ fungieren. „Hannes Wolf ist ein wichtiger Baustein in der neuen Struktur, die wir uns geben wollen im sportlichen Bereich“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montag auf einer Pressekonferenz in der DFB-Zentrale in Frankfurt: „Ganz wichtig für uns gewesen ist, dass er in den Profiligen Erfahrung gesammelt hat - auch international übrigens.“ Wolf habe „einfach Bock, das zu machen“, ergänzte Neuendorf: „Er ist ein Mann mit Tatendrang, das verkörpert er mit jeder Faser. Ich glaube auch, dass er dem DFB gut tut.“

Der aktuelle Trainer der U20-Nationalmannschaft, der diesen Job auch weiterhin ausfüllen wird, wird zudem einem Kompetenzteam vorstehen, zu dem unter anderem auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Hanno Balitsch, Sandro Wagner sowie Lars und Sven Bender gehören. Wolf trainierte in der Vergangenheit bereits den VfB Stuttgart, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Beim DFB wird der Trainer des Jahres 2017 geschätzt und verfügt als Meistertrainer der A-Jugend von Borussia Dortmund auch über die nötigen Erfahrungen im Nachwuchsbereich. U18-Nationaltrainer Balitsch arbeitet seit sechs Jahren beim DFB, Wagner coachte die SpVgg Unterhaching zuletzt zum Aufstieg in die 3. Liga und wechselte danach zum DFB, um als Co-Trainer von Wolf bei der U20 zu arbeiten.

Es ist ein weiterer Schritt zur Neuaufstellung der Führungsetage im DFB. Generalsekretärin Heike Ullrich hatte am Sonntag im ZDF angekündigt, der Verband suche auch noch jemanden für die Sportdirektion im Frauenfußball. Zudem soll ein übergeordneter Geschäftsführungsposten besetzt werden. Hier gilt die frühere Nationalspielerin und Weltfußballerin Nadine Keßler als Favoritin.

