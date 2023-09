Hierarchie und Position: So plant Bundestrainer Flick mit Kimmich

Joshua Kimmich nimmt bei der Nationalmannschaft künftig eine neue Rolle ein. Wie Bundestrainer Hansi Flick am Freitag mitteilte, ist der Profi vom FC Bayern neuer Vize-Kapitän hinter Ilkay Gündogan. Die beiden sollen künftig ein Führungsduo bilden. Doch auch taktisch könnte Kimmich beim DFB-Team in eine neue (alte) Rolle schlüpfen: Schon im Test gegen die U20-Junioren lief Kimmich wohl als Rechtsverteidiger auf. Und dort plant Flick wohl vorerst weiter mit seinem neuen Vizekapitän: „Ich habe ja gesagt: Es ist wichtig, dass die Mannschaft es einspielt“, sagte Flick am Freitag auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Test-Länderspiel gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr, RTL).

Flick fügte hinzu: „Er kann auf verschiedenen Positionen uns einfach nochmal den Tick besser machen. Und das ist unsere Aufgabe als Trainer, ihn dahin zu stellen, wo er der Mannschaft noch mehr geben kann, oder vielleicht am meisten geben kann, aktuell.“

Flick gibt Süle Einsatzgarantie für Japan-Spiel

Flick behielt sich aber auch vor, Kimmich wieder ins Mittelfeld zu beordern: „Wo er dann für uns die entscheidende Rolle spielen kann, entscheiden wir je nach Gegner.“ Man wolle künftig nach dem Matchplan entscheiden, wo der 28-Jährige aufläuft. Klar ist in jedem Fall: Kimmich soll weiter zum absoluten Stammpersonal gehören.

Im Spiel gegen Japan wird Kimmich wohl indes mit einem DFB-Rückkehrer in der Viererkette stehen: Niklas Süle, zuletzt für die Länderspiele im Juni gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) nicht nominiert, bekam von Flick eine Einsatzgarantie. Der BVB-Profi bekomme den Vorzug vor Malick Thiaw in der Abwehrzentrale, wo Antonio Rüdiger von Real Madrid wohl gesetzt ist.