Bundestrainer Flick macht Gündogan zum DFB-Kapitän

Hansi Flick hat sich in der deutschen Nationalmannschaft vorerst auf Ilkay Gündogan als neuen Kapitän festgelegt. Das teilte Flick bei der DFB-Pressekonferenz am Freitag einen Tag vor dem Test-Länderspiel in Wolfsburg gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr, RTL) mit. Gemeinsam mit Joshua Kimmich werde der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona ein Führungsduo bilden. „Ich bin happy, dass beide sich dazu committed haben“, sagte Flick: „Das gibt uns Energie, die wir gut gebrauchen können.“ Gündogan kommt bislang auf 67 Länderspiele, Kimmich 79.

Auf Sportbuzzer-Nachfrage ließ Flick offen, wie er in der Kapitäns-Frage verfahren will, wenn der etatmäßige Kapitän Manuel Neuer zur DFB-Auswahl zurückkehrt. „Die Situation mit Manu ist so, dass er erst einmal wieder zurückkommen muss“, sagte Flick. Neuer hatte sich Ende vergangenen Jahres nach der aus deutscher Sicht verkorksten Weltmeisterschaft in Katar einen Unterschenkelbruch bei einer privaten Skitour zugezogen und fällt seitdem aus. Derzeit kämpft er beim FC Bayern München, wo die Verantwortlichen mit ihm weiter als Nummer eins planen, um sein Comeback.

Gündogan zeigte sich erfreut über die Entscheidung des Bundestrainers. „Es ist für mich eine Ehre, diese Mannschaft als Kapitän anführen zu dürfen. Das ist eine große Verantwortung. Aber die Erfahrungen, die ich mit City gemacht habe, zeigen auch, dass ich dem gerecht werden kann und will“, sagte der 32-Jährige, der zu dieser Saison von Manchester City nach Barcelona gewechselt war. Bei den Engländern war er in der vergangenen Saison ebenfalls Kapitän und gewann mit dem Klub das Triple aus englischer Meisterschaft, FA Cup und Champions League.