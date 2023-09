BVB-Profi Süle kritisiert USA-Reise des DFB-Teams

Nationalspieler Niklas Süle blickt mit gemischten Gefühlen auf die im Oktober anstehende USA-Reise der DFB-Auswahl. „Das ist nicht ganz so gut gewählt“, sagte der Profi von Borussia Dortmund am Mittwoch bei der DFB-Pressekonferenz auf Sportbuzzer-Nachfrage über den mitten in der Saison liegenden Termin der Reise, auf der Test-Länderspiele gegen die USA (14. Oktober, 21 Uhr in Hartford) und gegen Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr in Philadelphia) vorgesehen sind.

Süle verwies auf die teils strapaziösen Übersee-Reisen einiger Teamkollegen während der Länderspielpausen und nannte als Beispiel Dortmunds US-Flügelstürmer Giovanni Reyna, der nach stundenlangen Flügen oft erst sehr kurzfristig vor dem nächsten Bundesliga-Spieltag wieder zurück in Deutschland ist. „Er kommt dann oft zurück und hat Jetlag“, meinte Süle.

Völler setzt auf Lösung im Dialog mit dem BVB

Nicht ganz so skeptisch bezüglich des US-Trips äußerte sich Leverkusen-Star Jonas Hofmann. „Bei den Argumenten gehe ich mit“, sagte Hofmann zu Bedenken wegen der hohen Belastung und des Terminstress. Allerdings: „Wenn man dann dort ist, ist es auch schön, dort was zu erleben. (...) Aber natürlich gepaart mit dem Punkt, dass unser Körper das Kapital ist und der dann schon ein bisschen beeinträchtigt wird, gerade wenn man dann Jetlag hat – ich glaube man sagt ja eine Stunde pro Tag ungefähr – das ist dann schon eine Umstellung:“

Die USA-Reise des DFB hatte vor allem bei Süles Klub für wenig Begeisterung gesorgt, weil die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Bundesliga-Heimspiel des BVB gegen Werder Bremen für Freitag, 20. Oktober, angesetzt hat - also extrem knapp nach der Rückreise der Nationalspieler aus Nordamerika. Vor der Abreise von Neuzugang Niclas Füllkrug stellte die Borussia den größten Block im Kader für den aktuellen Lehrgang der Nationalelf.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), den Übersee-Trip verteidigt: „Wir können doch nicht einerseits immer sagen, dass die Spieler zu verweichlicht sind und ihnen alles abgenommen wird, und ihnen andererseits nicht zumuten, eine Reise in die USA zu machen.“ Dennoch kündigte er an, im Dialog mit Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl eine Lösung für die terminlichen Zwänge der BVB-Spieler in Zusammenhang mit der USA-Reise finden zu wollen.

Allerdings gab Völler auch zu, bei seinem Dienstantritt des DFB zunächst selbst nicht von der Reise überzeugt gewesen zu sein. „Mein erster Reflex war: Warum machen wir diese Reise? Da bin ich ganz ehrlich“, gab Völler zu. Inzwischen hat der Weltmeister von 1990 seine Meinung nach eigener Aussage aber geändert. Seine Begründung: „Wir müssen über den Tellerrand schauen, die Welt hört doch nach der EM in Deutschland nicht auf, sich zu drehen. Es geht darum, sich international zu zeigen.“