BVB-Kritik an Terminierung von DFB-Testspiel: „Nicht glücklich“

Wenn die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen der US-Tour im kommenden Oktober in Philadelphia gegen Mexiko spielt, ist es hierzulande weit nach Mitternacht. Am 18. Oktober um 2 Uhr (MESZ) steigt das Testspiel gegen den Gold-Cup-Sieger – an einem Mittwoch während einer regulären Bundesliga-Woche kurz vor dem 8. Spieltag. Ein Termin, der Borussia Dortmund gar nicht schmeckt – allen voran Sportdirektor Sebastian Kehl: „Die Ansetzung ist nicht glücklich, vor allem für uns nicht, weil wir am Freitagabend spielen“, kritisierte der BVB-Chef am Samstagabend bei Sky.

Vizemeister Dortmund ist gut zwei Tage später in der Bundesliga gegen Werder Bremen gefordert. Im Kader von Trainer Edin Terzic stehen in Kapitän Emre Can, Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Marius Wolf, Felix Nmecha, Niklas Süle, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko gleich acht deutsche Nationalspieler, die Bundestrainer Hansi Flick für die USA-Reise im Oktober nominieren könnte. Die DFB-Auswahl fliegt am 9. Oktober und damit nur einen Tag nach Abschluss des siebten Bundesliga-Spieltags nach Amerika. Am 14. Oktober steht ein erstes Testspiel gegen Gastgeber USA in Hartford an.

Wegen DFB-Terminierung: Kehl sucht Gespräch mit Völler

Die Dortmunder Profis hätten im Falle eines Einsatzes gegen Mexiko mit der anschließenden Rückreise nur eine extrem kurze Regenerationszeit. Er habe zu diesem Thema schon mehrmals das Gespräch mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler gesucht, sagte Kehl. „Die Ansetzung hätte man besser legen können von beiden Seiten“, kritisierte der 43-Jährige.