Premier-League-Routinier: Das ist DFB-Neuling Pascal Groß

Diesen Namen dürften nicht viele Beobachter auf dem Zettel gehabt haben: Im fortgeschrittenen Fußballer-Alter von 32 Jahren hat Pascal Groß es erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft geschafft. „Er ist einer, der sehr intelligent spielt. Ich habe lange mit ihm und seinem Trainer gesprochen. Pascal freut sich auch, dabei zu sein“, sagte Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag über den England-Legionär, der bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht. In den Länderspielen in Wolfsburg gegen Japan am 9. September (20.45 Uhr, RTL) und am 12. September (21 Uhr, ARD) in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich könnte Groß sein Debüt für das A-Team des DFB geben. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), stellt den DFB-Neuling vor.

In Abwesenheit von Leon Goretzka, auf den Flick für die anstehenden Länderspiele verzichtet, bekommt Groß die Chance, sich im deutschen Mittelfeld zu beweisen. Der gebürtige Mannheimer kann im Zentrum defensiv wie offensiv alle Positionen spielen, auch auf der rechten Seite kam er in seinen Klubs schon zum Einsatz. An körperlicher Härte dürfte es Groß nicht mangeln: Seit 2017 steht er in Brighton unter Vertrag, absolvierte seitdem 195 Spiele (27 Tore, 35 Assists) in der Premier League, die von vielen Experten als anspruchsvollste Liga der Welt angesehen wird. In der vergangenen Saison überraschte Brighton als Sechster der Abschlusstabelle.

Bevor er den Schritt auf die Insel wagte, stand Groß beim FC Ingolstadt unter Vertrag. Für die Schanzer bestritt der DFB-Neuling 65 seiner 70 Bundesliga-Partien. Zuvor war er für den FCI schon drei Jahre in der 2. Liga aktiv. Ausgebildet wurde Groß unter anderem im Nachwuchs der TSG Hoffenheim, bei der er auch seine Profi-Karriere startete. Weil er im Bundesliga-Team der Kraichgauer aber keine hinreichende Perspektive hatte, ging er im Januar 2011 zum Karlsruher SC, von wo aus er knapp anderthalb Jahre später nach Ingolstadt weiterzog.

Vor wenigen Monaten träume der 32-Jährige in einem Interview mit web.de noch von einer Nominierung. „Ich habe immer gesagt und so ist es auch: Es wäre ein absoluter Lebenstraum, Deutschland zu repräsentieren. Da wäre ich unfassbar stolz drauf. Aber ich bin auch so zufrieden und ein glücklicher Mensch. Ich bin sehr mit mir im Reinen“, sagte Groß, der jetzt noch glücklicher sein dürfte. Denn nach dem nächsten Premier-League-Spieltag geht´s in die Heimat, um zum ersten Mal den Adler auf der Brust zu tragen.