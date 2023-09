Flick, Nachfolger, Fans: Podolski-Analyse der DFB-Krise

Die anhaltende Talfahrt des DFB-Teams beschäftigt auch frühere Nationalspieler. „Ich bin gespannt auf das nächste Spiel gegen Frankreich und ich glaube, wenn da jetzt kein Erfolg oder eine deutliche Leistungssteigerung passiert, dann werden die Köpfe brodeln beim DFB“, vermutete Lukas Podolski nach der 1:4-Niederlage gegen Japan im Gespräch mit Bild TV.

Der 38-Jährige, der aktuell seine Karriere beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze ausklingen lässt, glaubte jedoch nicht an eine Kurzschluss-Entscheidung des DFB über die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick: „Ich glaube, bis zum Frankreich-Spiel wird nichts passieren. Weil die Zeit zu knapp ist.“ Der Angreifer riet dem Verband, die Partie gegen den Vize-Weltmeister am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) abzuwarten. „Und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, man muss den Trainer wechseln, dann hat man genug Zeit.“ An der Diskussion über ein beschädigtes Verhältnis zwischen den Nationalspielern und dem Trainer wollte er sich indes nicht beteiligen: „Weil es nicht fair ist, etwas zu beurteilen, wenn man nicht Teil der Mannschaft ist.“

Podolski: Völler und Sammer waren lange kein Trainer

Über mögliche Flick-Nachfolger sinnierte der Weltmeister von 2014 dagegen sehr wohl und hatte einen klaren Favoriten: „Der Einzige, der für mich infrage kommt, aber nicht auf dem Markt ist, ist Jürgen Klopp. Das wäre noch mal ein Trainer für die Nationalmannschaft, der da mal alles umkrempelt, neue Energie reinbringt und so weiter.“

Als verfügbare Optionen werden Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, aber auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und BVB-Berater Matthias Sammer gehandelt. Von dem Trio sei Nagelsmann für Podolski eine naheliegende Lösung: „Der kennt die Jungs und hat zuletzt ein Top-Team trainiert.“ Außerdem ist er der einzige Kandidat, „der auf dem Markt ist, der auch vor kurzem noch irgendwo trainiert hat.“ Völler und Sammer „will ich nicht schlechtreden, aber die sind halt eher Funktionäre gewesen und nicht Trainer. Ob sie sich das zutrauen oder nicht, ist eine Frage, die Matthias Sammer und Rudi Völler selbst beantworten müssen. Wenn sie das Gefühl haben: ‚Ich will es, in mir brennt es, ich will da was umkrempeln‘, dann ist das eine Option.“

Podolski-Rat an DFB: „Die Fans sind die Basis“

Wer auch immer die Nationalmannschaft Richtung Heim-EM im kommenden Jahr führen wird, muss nach Auffassung des 130-maligen Nationalspielers unbedingt das Verhältnis zu den Fans verbessern. „Das Thema ist wichtig“, mahnt er, denn „für mich sind die Fans die Basis, die Fans sind auch der Fußball - in den Vereinen, in der Nationalmannschaft.“ Warum genau sich die Nationalmannschaft in den letzten Jahren immer weiter von den Fans entfernt ist, könne er sich nicht erklären. „Klar, die Ergebnisse sind das eine, aber da muss noch etwas anderes passiert sein. Wenn man auch den DFB sieht, wie es sich da alles entwickelt hat. Unglückliche Aussagen, unglückliche Aktivitäten und so weiter. Das hängt ja alles zusammen, das sind nicht nur die Leistungen.“

Zu seiner aktiven DFB-Zeit war es „immer eine Einheit“, erinnerte er sich vor allem auch an die Weltmeisterschaft 2014 zurück: „Wir hatten Spaß, es herrschte eine Lockerheit. Aber auf dem Platz wussten wir, worum es geht. Und die Fans waren immer mit im Boot - vor den Hotels, in den Stadien. Für mich waren die Fans - und sind es bis heute - immer ein wichtiger Bestandteil meiner Karriere. Und das Gefühl ist aktuell nicht da und die Pfiffe haben das gestern bestätigt.“