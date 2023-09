Effenberg begrüßt Verpflichtung von Rettig als DFB-Geschäftsführer

Topspiel gegen Leverkusen

Kuriose TV-Panne im „heute journal“: ZDF verkündet falsches Bayern-Ergebnis

Dass Bayer Leverkusen in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich beim FC Bayern kam, ist offenbar nicht überall angekommen. Das ZDF leistete sich in der Sendung „heute journal“ am Freitagabend eine kuriose Panne und sprach von einem Sieg des Rekordmeisters.