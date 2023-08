DFB-Fahrplan: Das steht für Flick und Co. vor der EM an

Mit zwei Testspielen geht für die deutsche Nationalmannschaft nach der Kader-Nominierung an diesem Donnerstag die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 weiter. Im Anschluss an die beiden Partien gegen WM-Schreck Japan am Samstag (20.45 Uhr) kommender Woche in Wolfsburg und drei Tage (21 Uhr) später in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich stehen noch weitere wichtige Termine vor dem Turnier im eigenen Land an. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem dreifachen Juni-Flop gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2), dem ein gleichfalls Augen öffnendes 2:3 gegen Belgien im März steht auch Bundestrainer Hansi Flick unter Druck und muss die Trendwende einleiten. „Ab jetzt gilt‘s“, sagte der 58-Jährige. Raus aus der Tristesse, rein in die EM-Vorfreude - diesen Stimmungswandel will er schaffen: „Wir müssen eine Siegermentalität erarbeiten.“ Nur mit Siegen lässt sich eine EM-Euphorie erzeugen. Bei der Kader-Nominierung für die beiden Partien gegen Japan und Frankreich will Flick auf das bestmögliche Personal zurückgreifen.

USA-Reise mit zwei Testspielen

Weiter geht es nach dem ersten Treffen im September bereits ein paar Wochen später mit einer Reise in die USA. In diesem Rahmen steht am 14. Oktober (21 Uhr) ein Test gegen die US-Nationalmannschaft an. Zudem kommt es auf der Tour am 18. Oktober (2 Uhr) zum Duell mit Mexiko. In Wien steht am 21. November (20.45 Uhr) noch der sportliche Abschluss des Länderspiel-Jahres mit einem Test gegen Österreich an. Ein weiterer wichtiger Termin im Hinblick auf die EM 2024 ist die Auslosung der Vorrunden-Gruppen. Diese ist für den 2. Dezember 2023 in Hamburg geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni

Im neuen Jahr gibt es laut Rahmenterminkalender der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach dem 26. Bundesliga-Spieltag (ab 18. März) die letzte Abstellungsperiode für Nationalspieler vor dem EM-Start. Es ist davon auszugehen, dass der DFB für diesen Zeitraum noch einmal zwei Testpartien vereinbaren wird. Gegner, Termine und Spielorte sind bislang jedoch unklar. Nach dem Saisonende (ab 3. Juni) beginnt der Abstellungszeitraum für die EM-Endrunde. Üblicherweise gibt es unmittelbar vor dem Turnier weitere Test-Länderspiele, Details dazu wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben. Die deutsche Mannschaft bestreitet am 14. Juni (21 Uhr) in München das EM-Eröffnungsspiel.