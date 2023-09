DFB-Fahrplan: Das erwartet den neuen Bundestrainer bis zur Heim-EM

Der erste Schritt zur Wende? Nach fünf sieglosen Spielen und der Entlassung von Hansi Flick am vergangenen Sonntag gelang der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Frankreich endlich der erlösende Erfolg. Mit Interims-Coach Rudi Völler auf der Bank triumphierte das DFB-Team nach Toren von Thomas Müller und Leroy Sané mit 2:1. Es war der erste von vielen noch notwenigen Schritten, um bereit zu sein für die Heim-Europameisterschaft 2024. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick über die wichtigsten Termine der Nationalmannschaft vor dem Turnier im eigenen Land.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Japan, das Deutschland schon bei der WM in Katar geschlagen hatte, war es soweit. Die DFB-Verantwortlichen zogen die Reißleine und ließen Hansi Flick und sein Trainerteam gehen. Fürs erste übernahmen Rudi Völler und die Nachwuchstrainer Hannes Wolf und Sandro Wagner. Der prompte Erfolg gegen Frankreich zeigt, dass die Mannschaft zumindest theoretisch zur schnellen Wende imstande ist. Doch Zeit zum Ausruhen gibt es keine. Schon im Oktober findet sich die Mannschaft wieder zusammen. Bis dahin soll ein neuer Bundestrainer gefunden sein, der den Kader zusammenstellt. Als Favorit für den Job gilt derzeit Julian Nagelsmann.

USA-Reise mit zwei Testspielen

Bereits in ein paar Wochen steht die Reise in die USA an. In diesem Rahmen trifft Deutschland am 14. Oktober (21 Uhr) in Hartford (Connecticut) auf die US-Nationalmannschaft an. Zudem kommt es auf der Tour am 18. Oktober (2 Uhr) in Philadelphia zum Duell mit Mexiko. Es sollen die ersten beiden Gradmesser für den neuen Bundestrainer werden, der nur wenig Zeit hat, die Mannschaft vor der EM kennenzulernen.

DFB-Länderspiel gegen die Türkei in Berlin

Immerhin: Auch im November findet sich das Team noch einmal zusammen. Am 21. November (20.45 Uhr) testet Deutschland in Wien gegen Österreich. Ein zweites Testspiel soll ebenfalls ausgetragen werden. Dem Vernehmen nach soll es ein paar Tage zuvor gegen die Türkei gehen. Nach Sportbuzzer-Informationen wird dies Partie im Berliner Olympiastadion stattfinden. Da die entsprechenden Verträge noch unterzeichnet werden müssen, steht auch die offizielle Bestätigung hierfür noch aus.

Ein weiterer wichtiger Termin im Hinblick auf die EM 2024 ist die Auslosung der Vorrunden-Gruppen. Diese ist für den 2. Dezember 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie geplant.

EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni

Im neuen Jahr gibt es laut Rahmenterminkalender der Deutschen Fußball Liga (DFL) nach dem 26. Bundesliga-Spieltag (ab 18. März) die letzte Abstellungsperiode für Nationalspieler vor dem EM-Start. Es ist davon auszugehen, dass der DFB für diesen Zeitraum noch einmal zwei Testpartien vereinbaren wird. Gegner, Termine und Spielorte sind bislang jedoch unklar. Nach dem Saisonende (ab 3. Juni) beginnt der Abstellungszeitraum für die EM-Endrunde. Üblicherweise gibt es unmittelbar vor dem Turnier weitere Test-Länderspiele, Details dazu wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben. Die deutsche Mannschaft bestreitet am 14. Juni (21 Uhr) in München das EM-Eröffnungsspiel.