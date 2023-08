DFB-Fanklub Down Under: Wer den Frauen vor Ort die Daumen drückt

Wenn die deutschen Fußball-Nationalmannschaften auf Reisen gehen, ist Jörn Slobotkin fast immer mit dabei. Mit der Heim-WM 2006 hat alles angefangen, berichtet der Brandenburger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zunächst ist Slobotkin indes nur den DFB-Männern hinterhergereist, 2008 zur EM nach Österreich und in die Schweiz, 2014 zur WM nach Brasilien, 2016 zur EM nach Frankreich, 2017 nach Russland zum Confed-Cup. „Das Finale in Rio war natürlich Wahnsinn“, erzählt er vom großen Triumph 2014 und beginnt zu strahlen.

Im vergangenen Jahr hat er dann zum ersten Mal die DFB-Frauen vor Ort bei einem Turnier unterstützt. Die Spielorte in England hatten den Brandenburger gereizt: „Dann dachten wir uns, dass wir da unseren Jahresurlaub machen.“ Nun verfolgt er gemeinsam mit seiner Frau Sabine Nobitsek die WM-Gruppenphase in Australien.

DFB-Fanklub überrascht von Zulauf

Das Paar gehört zu den 120 Fans, die mit dem Fanklub der Nationalmannschaft nach Down Under gekommen sind. Während es organisierte Reisen zu den Turnieren der Männer schon länger gibt, hat der DFB-Fanklub in diesem Jahr zum ersten Mal ein Angebot für die Frauen geschaffen. „Durch die EM haben wir starken Zuspruch bekommen“, berichtet ein Sprecher. Er ist überrascht von der Nachfrage.

Vor Ort geht es für die Gruppe nicht nur zu den Spielen, nebenbei steht auch Sightseeing auf dem „stramm getakteten“ Programm. Ein Großteil der Fans wird allerdings nach der Gruppenphase wieder Richtung Deutschland reisen. Knapp 30 bis 40 Personen bleiben das ganze Turnier.

Zur Gruppe zählen neben einigen neuen Gesichtern viele treue Fans der DFB-Männer – so wie Slobotkin. Er kann also vergleichen und sagt: „Frauenturniere sind viel friedlicher, aber die Party ist genauso gut.“ Mit seiner Fußballleidenschaft hat er inzwischen auch seine Frau angesteckt. „Ich komme zwar aus einer Fußballfamilie, aber da mein Ex-Mann sich gar nicht dafür interessiert hat, ist das verloren gegangen“, berichtet die Brandenburgerin Nobitsek.

EM 2016 entfacht neue Leidenschaft

Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich wurde ihre Leidenschaft im Viertelfinale Wales gegen Belgien – die Waliser gewannen damals überraschend mit 3:1 – neu entflammt. „Das ist für mich bis heute das beste Spiel aller Zeiten“, erzählt sie mit glänzenden Augen. „Da waren so viele tolle Menschen, die für good vibrations gesorgt haben.“ Nun fiebert sie ebenfalls mit den DFB-Frauen mit und schätzt am Frauenfußball, dass es „weniger aggressiv“ zugeht. Das ganze Umfeld sei einfach angenehmer.

Sabine Nobitsek und Jörn Slobotkin feuern das DFB-Team in Australien an. © Quelle: RND/Ranke

Auch wenn das Paar sich in dieser Sache einig ist, haben die beiden doch unterschiedliche Prognosen für das Abschneiden der Deutschen bei der WM. „Im Achtelfinale könnte Schluss sein“, denkt Slobotkin, wenn er an den möglichen Gegner aus Frankreich denkt, der „noch eine Rechnung mit uns offen hat“. Seine Frau sieht es ein wenig optimistischer: „Wenn Alex Popp sich nicht verletzt, ist alles drin.“