DFB-Kader fix: Flick verzichtet auf Goretzka und Werner – ein Neuling dabei

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit einem deutlich veränderten Kader in die ersten Länderspiele der EM-Saison. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekanntgab, verzichtet Bundestrainer Hansi Flick im 24 Profis umfassenden Aufgebot unter anderem auf bisher feste Größen des DFB-Teams wie Leon Goretzka (FC Bayern), Timo Werner (RB Leipzig) und Thilo Kehrer (West Ham). Dafür kehrt der zuletzt heftig von ihm kritisierte Abwehrspieler Niklas Süle (Borussia Dortmund) zurück. Mit Pascal Groß von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion steht auch ein Debütant im Kader. Am 9. September (20.45 Uhr, RTL) trifft Deutschland in Wolfsburg auf WM-Schreck Japan, drei Tage später (20.45 Uhr, ARD) geht es in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flick erklärte den Verzicht auf einige gestandene Nationalspieler - neben Goretzka, Werner und Kehrer auch noch Matthias GInter und David Raum - wie folgt: „Jeder, der die Leistung bringt, hat die Chance, wieder aufzuspringen. Es ist genug Zeit bis nächstes Jahr, für die Nationalmannschaft vorzuspielen.“ Etwas überraschend hat der Bundestrainer derweil den aktuell noch verletzten Bayern-Youngster Jamal Musiala nominiert. Er werde bis Mittwoch in München trainieren und auch erst für das zweite Spiel gegen Frankreich eine Option sein, betonte Flick.

Flick muss Stammformation finden

Bei den drei Auftritten im Juni gab es zwei Pleiten (gegen Polen und Kolumbien) und ein Remis (gegen die Ukraine). Der letzte Sieg Deutschlands gelange beim 2:0 gegen Peru im März. Für den in der Kritik stehenden DFB-Coach kommt es mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft 2024 nun darauf an, in den verbleibenden sechs Testspielen bis zum Turnier eine Kernformation um Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan zu etablieren. Die Rotation spreche nun nicht dagegen, so Flick. „Ich kann ja keine 20 Spieler jedes mal spielen lassen“, sagte er. Es gehe darum, dass sich „acht, neun, im Bestfall elf Spieler einspielen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Tor wird Kapitän Manuel Neuer weiterhin fehlen. Der Stammkeeper von den Bayern laboriert noch immer an seinem Unterschenkelbruch, den er sich vergangenen Winter bei einer Ski-Tour zugezogen hatte. Sein Comeback wird nach einigen Rückschlagen beim Wiederaufbautraining noch im September erwartet. Gegen Japan und Frankreich dürfte Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) weiter den Vorzug vor Eintracht Frankfurts Kevin Trapp und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim erhalten. Bernd Leno ist wegen einer Rippenprellung nicht dabei. Flick betonte, der Keeper spiele zwar beim FC Fulham, könne derzeit aber nur eingeschränkt trainieren.