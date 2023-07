Erst emotionale Geste, dann Party im Bus: DFB-Frauen sind schon „on fire“

Eines beweisen die DFB-Frauen schon mit dem ersten WM-Spiel: Sie sind ein Team – auf wie neben dem Platz. Dazu gehört zunächst einmal, wie sie den starken 6:0-Sieg feiern. Erst reflektiert, dann ausgelassen.

Auf dem Rückweg vom Melbourne Rectangular Stadium schallen die Songs „Girl on fire“ von Alicia Keys und „If I were a boy“ von Beyoncé durch den Bus, während die Nationalspielerinnen mitgrölen – allen voran Rechtsaußen Jule Brand. Die Videos sorgen auf Tiktok und Instagram für Begeisterung. Denn sie zeigen einen dieser intimen Momente, die das Team so nahbar und sympathisch machen.

„Und dann soll noch mal jemand fragen, warum man diese Mannschaft nur lieben kann?“, schreibt eine Userin. „Ihr seid so fertig – im positiven Sinne“, ein anderer.

Gwinn, Dallmann und Simon sind in Gedanken dabei

Dazu gehört aber auch, wie sie miteinander umgehen. Vor allem mit den Spielerinnen, die verletzungsbedingt nicht bei der WM dabei sein können: Giulia Gwinn, Linda Dallmann und Carolin Simon. Nach Abpfiff zogen Klara Bühl, Marina Hegering und Lina Magull jeweils ein Trikot der fehlenden Spielerinnen an. „Dieses Team lebt einfach füreinander“, kommentierte Bühl die Geste und ergänzte: „Wir lieben dieses Team. Jeder, der nicht hier dabei ist, der ist doch bei uns.“ Rechtsverteidigerin Gwinn saß zur selben Zeit im ZDF-Studio in Mainz und reagierte „sogar ein bisschen emotional“.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Unterdessen ist die Stimmung bei den deutschen Fans in Australien noch ausbaufähig. Rund 2500 von ihnen haben das Spiel live im Stadion verfolgt – darunter auch viele Australier und Australierinnen mit deutschen Wurzeln. Anderthalb Stunden vor dem Spiel sorgen hauptsächlich die Marokkaner und Marokkanerinnen für Stimmung, Deutsche trifft man nur vereinzelt.

Gute TV-Quote – Marktwert höher als bei DFB-Männern

Eine größere Gruppe aus Marokko von etwa 100 Personen hatte sich bereits beim Fifa-Fanfest in der Stadt getroffen, um singend und trommelnd den anderthalb Kilometer langen Weg zur Arena zu laufen. Auch während des Spiels wurden offensive Aktionen der Marokkanerinnen wesentlich lauter bejubelt – vor allem als Anissa Lahmari in der 53. Minute urplötzlich zum zwischenzeitlichen 1:3 traf. Das Tor wurde allerdings wenige Sekunden später wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Allerdings sagt die Präsenz im Stadion nur wenig über das Interesse der Deutschen an der WM aus. Die TV-Quote ist bemerkenswert: 5,61 Millionen Menschen sahen das Auftaktspiel des DFB, das um 10.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wurde, im ZDF. Mit einem Marktanteil von 60,4 Prozent liegt die Quote sogar minimal über der ersten Partie der DFB-Männer in Katar – das Spiel gegen Japan erreichte einen Marktanteil von 59,7 Prozent.