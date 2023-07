Bundestrainerin bedient: Verletzte Spielerinnen „Worst-Case-Szenario“

Fürth. Martina Voss-Tecklenburg hätte eigentlich vor Wut brodeln müssen: Im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) haben ihre DFB-Spielerinnen gegen Underdog Sambia (2:3) gepatzt. Drei herbe individuelle Fehler führten zu den Gegentreffern – der letzte in der zwölften Minute der Nachspielzeit zum entscheidenden 2:3. Und doch bewahrte die Bundestrainerin am Freitagabend in Fürth überraschend ihre Contenance.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Voss-Tecklenburg: „Klar, dass wir jetzt mit dieser Kritik umgehen müssen“

„Ich habe der Mannschaft gesagt, dass die drei Fehler, die wir gemacht haben, bestraft wurden“, erklärte Voss-Tecklenburg im Interview mit der ARD nach Schlusspfiff kurz und knapp, was sie ihren Spielerinnen im Mannschaftskreis gesagt habe. So habe ihr Team nach 0:2-Rückstand per Doppelschlag durch die Afrikanerinnen kurz nach der Pause zwar eine „tolle Moral“ gezeigt und verdient in der Nachspielzeit zwei Treffer erzielt, aber: „Du machst das 2:2. Dann darf dir das auch nicht mehr passieren. Es ist klar, dass wir jetzt mit dieser Kritik umgehen müssen“, so die angesäuerte Trainerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben der Spielanlage und dem Defensivverhalten ihres Teams muss sich Voss-Tecklenburg einen Tag vor der geplanten endgültigen Kadernominierung nun auch noch um gleich drei angeschlagene Spielerinnen sorgen. „Wir mussten schon in der Halbzeit Marina Hegering und Lena Oberdorf verletztungsbedingt auswechseln“, berichtete die DFB-Trainerin. „Mit Caro Simon sah es jetzt auch nicht so toll aus. Da müssen wir uns jetzt erst einmal sammeln, in Ruhe horchen, was los ist. Das wirft vielleicht die eine oder andere Idee, die wir hatten, durcheinander. Das ist das Worst-Case-Szenario und mit dem Ergebnis müssen wir umgehen können.“

Drei Spielerinnen verletzt: WM-Nominierung wird für Bundestrainerin schwieriger

Bayern-Spielerin Simon verließ den Platz mit dick bandagiertem Knie. „Marina und Obi mussten wir rausnehmen, weil es nicht weiter gegangen wäre“, sagte Voss-Tecklenburg im Anschluss bei der Pressekonferenz. Hegering hatte schon nach fünf Minuten einen Schlag auf die Ferse bekommen.

Die Verletzungen wirken sich auch auf den Nominierungsplan des Trainerteams aus. „Für uns ist klar, dass wir auf die Backup-Lösung zurückgreifen müssen“, sagte Voss-Tecklenburg. Das bedeutet, dass – anders als ursprünglich geplant – mehr als 23 Spielerinnen nach Australien reisen werden. Die Bundestrainerin kündigte daher an, dass es eine lange Nacht werde, in der sich das Team wegen des endgültigen Kaders beraten wird. Einige Untersuchungen würden erst Samstagfrüh stattfinden, erklärte Voss-Tecklenburg.

Gleichzeitig muss die Trainerin ihre Spielerinnen bis zum WM-Start wieder aufbauen. „Natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Kapitänin Alexandra Popp und bemängelte das offensive wie defensive Verhalten. „Wir haben einfach drei Kontertore bekommen, das war definitiv zu einfach, das darf uns so nicht passieren“, klagte die Stürmerin am ARD-Mikro. „Und nach vorne hin lassen wir einfach zu viel liegen.“ Auf die EM-Finalistinnen, die am Dienstag nach Australien fliegen, wartet also noch viel Arbeit.