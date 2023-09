Wie die DFB-Frauen nach dem WM-Desaster um einen Neustart ringen

Wer sich noch nach behaglichen Spätsommertagen sehnt, reist jetzt nicht unbedingt in die dänische Region Midtjylland. Aber vielleicht kann die steife Brise ja nicht schaden, die den deutschen Fußballerinnen bereits bei der Landung ins Gesicht wehte. Die Zeiten sind eben rauer geworden, wenn es für das Nationalteam mit den Nations-League-Aufgaben in Viborg gegen Dänemark (Freitag, 18 Uhr, ARD) und in Bochum gegen Island (Dienstag, 18.15 Uhr, ZDF) darum geht, den Abwärtstrend zu stoppen.

Deutschland ist aufgrund des WM-Desasters nur noch Sechster der Fifa-Weltrangliste. Dazu fehlt die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Insofern lastet einiger Ballast auf dem Ensemble, das Britta Carlson vorübergehend anleitet. Die in die Verantwortung gerückte Assistentin forderte am Donnerstag in Viborg Aggressivität und Leidenschaft ein, „die wir bei der WM nicht immer gezeigt haben“. Ein weiteres Eingeständnis des Versagens in Aus­tra­li­en.

Kapitänin Popp vermeidet Bekenntnis zur Bundestrainerin

Als Kapitänin Ale­xan­dra Popp sich vor einer „schönen Herausforderung gegen einen internationalen Topgegner“ (Carlson) auf der Pressekonferenz äußerte, hörte sich das verhalten optimistisch an. Dem Team sei klar, was gegen die Däninnen mit Starstürmerin Pernille Harder auf dem Spiel stehe. Zur WM habe es nur einen „Minirückblick“ gegeben. „Wir haben Gespräche geführt, um offen miteinander umzugehen.“

Verräterisch ist allemal, dass die seit Jugendzeiten mit Voss-Tecklenburg verbandelte Torjägerin kein klares Bekenntnis zu ihrer langjährigen Förderin abgeben wollte. Die Frage, ob sie sich die Rückkehr der Bundestrainerin wünsche, ließ die 32-Jährige unbeantwortet: „Wir hoffen, dass Martina wieder gesund wird und voll genesen irgendwann wieder da ist. Alles andere entscheidet der Verband und nicht wir.“

Zugleich nahm die Anführerin auch ihre Mitspielerinnen in die Verantwortung, eine Trotzreaktion zu zeigen. Deutschlands Fußballerin des Jahres war beim Training die vergangenen Tage wieder eine der Fleißigsten. Popp will eine „positive Spannung“ spüren, wo man auch mal „gegenseitig aneckt“, doch die Bedingungen für einen Neustart sind herausfordernd. Die Na­tions League entscheidet über zwei freie Startplätze beim olympischen Fußballturnier 2024.

Erneut Weggabelung mit Dänemark und Island

Die vielleicht vor einem Jahr zu überschwänglich abgefeierten Vize-Europameisterinnen müssen dafür schnell eine andere Haltung entwickeln. Der auf unkritische Behaglichkeit ausgelegte DFB-Rahmen passt da nicht wirklich. Die Nationalelf der Frauen scheint für den Dachverband insgesamt eine kompliziertere Baustelle als jene der Männer. Verstimmungen, vielleicht auch nur Missverständnisse, sind schwerer zu greifen. Dieses Team ist keine Schlangengrube, und auch ein Zickenkrieg zwischen den Führungsspielerinnen vom VfL Wolfsburg und FC Bayern München tobt nicht. Aber es sind in der Summe zu viele Dissonanzen entstanden – sei es nur das Wetteifern um Aufmerksamkeit (und Zusatzverdienste) in den sozialen Medien.

Mehrere Spielerinnen waren in der vom DFB durchgeführten Befragung so ehrlich, solche Missstände anzusprechen. Nur allzu gern hätte DFB-Präsident Bernd Neuendorf seine Erkenntnisse mit der Analyse der Bundestrainerin abgeglichen. Doch dieser entscheidende Part der Aufarbeitung ist blockiert. Nun schleppt man den Rucksack mit sich herum.

Die Gemengelage wirkt fast so verfahren wie nach der verkorksten EM 2017 unter Steffi ­Jones, die nach dem Viertelfinal-Aus gegen Dänemark bleiben durfte, dann aber ein WM-Qualifikationsspiel gegen Island mit wirren Experimenten vergeigte. Bald darauf war ­Jones ihren Job los. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass an einer entscheidenden Weggabelung wieder erst Dänemark und dann Island die Gegner sind. Robuste skandinavische Teams, die genau wissen, was den DFB-Frauen nicht behagt: jemand, der mit Verve ihre Wohl­fühl­at­mo­sphä­re stört.