Däbritz sagt für Nations-League-Spiele der DFB-Frauen ab

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss bei den anstehenden Nations-League-Begegnungen ohne Mittelfeldspielerin Sara Däbritz auskommen. Wegen eines Trauerfalls in der Familie sagte die 28-Jährige ihre Teilnahme an den Partien gegen Dänemark am 22. September in Viborg und gegen Island am 26. September in Bochum ab. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Britta Carlson, die die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in den kommenden beiden Länderspielen vertreten wird, verzichtet auf eine Nachnominierung.

Der DFB hatte das Aufgebot am Dienstag bekanntgegeben. Giulia Gwinn und Linda Dallmann sind nach der verpatzten Weltmeisterschaft wieder dabei und sollen nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM zur Trendwende beitragen. Personelle Konsequenzen nach der Pleite beim Turnier in Australien und Neuseeland gab es nicht. Neben Däbritz fehlen lediglich Melanie Leupolz vom FC Chelsea, die am Montag ihren Rücktritt aus dem DFB-Team bekanntgegeben hatte – und Svenja Huth. Die Ehefrau der Wolfsburgerin brachte dieser Tage Sohn Emil zur Welt.

Im Kader zurück sind neben Abwehrspielerin Gwinn und Offensivakteurin Dallmann auch Sarai Linder (TSG Hoffenheim) und Janina Minge (SC Freiburg). Gwinn hatte bei der WM nach einem Kreuzbandriss gefehlt, Dallmann nach einem Syndesmosebandriss. Für die Vize-Europameisterinnen geht es in der Nations League um ein Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris.