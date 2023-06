Uneinigkeit über Trainingslager-Bilanz: Wie Voss-Tecklenburg mit den Warnsignalen umgeht

So ein Media-Day erinnert immer ein bisschen an Speeddating. Gerade wenn derlei Veranstaltungen so ablaufen wie bei den deutschen Fußballerinnen am Montag auf dem Adidas-Gelände in Herzogenaurach. Auf den Tischen liegen die Zettel mit den Namen der DFB-Frauen, sodass aus der Zahl der Journalistinnen und Journalisten um jede Spielerin auch ein bisschen der Stellenwert vor der WM in Aus­tra­li­en und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) abzulesen ist. Doch während Torjägerin Alexandra Popp bei solchen Terminen regelrecht belagert wird, sitzt Verteidigerin Marina Hegering bisweilen ungefragt in der Ecke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der internen Hierarchie stehen die 32-jährige Kapitänin und die 33-jäh­ri­ge Abwehrchefin – beide auch Stützen des VfL Wolfsburg – fast auf derselben Stufe. Nicht wenige sind der Ansicht, dass der dritte WM-Titel überhaupt nur gewonnen werden kann, wenn die oft verletzte Hegering mit ihrem umsichtigen Stellungs- und Aufbauspiel durchhält. Und so stimmt die mediale Strahlkraft glücklicherweise nicht immer mit der sportlichen Bedeutung überein.

Dasselbe gilt eigentlich auch für die Vorbereitung: Es besteht gerade keine Einigkeit, was das bis Mittwoch dauernde erste Trainingslager inklusive des verrutschten Tests gegen Vietnam (2:1) bedeutet. Ein Weckruf, dass der zweifache Weltmeister seine Ansprüche für die Mission in Down Under runterfährt? Oder alles einen Monat vor dem ersten WM-Spiel gegen Marokko in Melbourne (24. Juli) halb so wild ist?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben einen hervorragenden Kader und ausreichend Zeit, uns vorzubereiten“, versicherte Führungskraft Sara Dä­britz. Das ungenaue Passspiel werde man abstellen, die taktischen Dinge anpassen. „Da kommen wir wieder rein, da mache ich mir keine Sorgen.“ Und ihre Kollegin Lena Lattwein erinnerte: „Vor der EM lief ja auch nicht alles rund.“ Doch die intelligente Mittelfeldspielerin kann damit nur die Länderspiele aus dem Frühjahr gemeint haben.

Martina Voss-Tecklenburg tauscht sich mit Silvia Neid aus

Im April 2022 wurde ein WM-Qualifikationsspiel in Serbien (2:3) in den Sand gesetzt, in diesem Jahr ein Testspiel gegen den möglichen WM-Achtelfinalgegner Brasilien (1:2). Doch vor der EM in England war das Team im Gegensatz zu jetzt komplett – und am 24. Juni vergangenen Jahres gab es mit dem Kantersieg in Erfurt im einzigen Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz (7:0) einen Vorgeschmack auf den famosen EM-Start gegen Dänemark (4:0). Durch die frühere Terminierung hatten die Spielerinnen aber auch keinen wochenlangen Urlaub vorher. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kündigte wohl deshalb nun „viel Arbeit auf dem Trainingsplatz“ an, weil sie weiß, dass „Copy-and-paste“ im Fußball selten funktioniert; dass ein „Geist von Herzogenaurach“ nicht entsteht, nur weil alle davon reden. Die 55-Jäh­ri­ge erweckt längst den Eindruck, als habe sie alle Antennen ausgefahren, weil sie die Warnsignale wahrnimmt.

Und sie tauscht sich auch mit Silvia Neid aus. Als die heutige Leiterin der DFB-Abteilung Trendscouting im Frauenfußball vor zehn Jahren die deutschen Fußballerinnen als Trainerin auf die EM 2013 in Schweden vorbereitete, wirkte noch das Aus bei der Heim-WM 2011 nach. In der Vorbereitung sagten mehrere der vermeintlichen Leistungsträgerinnen wegen Verletzung ab. Letztlich reiste eine so junge Rasselbande nach Schweden, dass bei Torhüterin Nadine Angerer fast schon Muttergefühle aufkamen. Das Resultat: EM-Heldin Angerer kehrte mit der Trophäe zurück.