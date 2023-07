﻿Ruhe bewahren, bitte!

Die Stimmung nach dem letzten Test vor der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hätte deutlich besser sein können. Nach der 2:3-Niederlage der DFB-Frauen gegen Sambia hat das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch viel Arbeit vor sich. Entsprechend unzufrieden zeigte sich die 55-Jährige auf der Pressekonferenz nach der Partie in Fürth – blickte aber auch nach vorne.

Denn während sich auf der Pressetribüne im Sportpark Ronhof und in den sozialen Netzwerken einige von der Leistung des DFB-Teams verunsichern lassen und behaupten, dass der Fluch der Männer nun auch die Frauen erreicht hätte, gilt innerhalb des Teams vor allem ein Mantra: Ruhe bewahren und die richtigen Schlüsse ziehen. Und das völlig zu Recht.

Schwächen in allen Mannschaftsteilen

Ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es an vielen Stellen hakt. Schon in der ersten Halbzeit waren Abstimmungsschwierigkeiten deutlich sichtbar. Alexandra Popp, Lina Magull und Co. gelangen zwar immer wieder vernünftige Spielzüge, doch der Ball kam zu selten erfolgreich ins letzte Drittel. Pässe und Flanken flogen zu oft ins Leere – auch weil der Strafraum häufig nicht gut genug besetzt war. Torschüsse waren nicht zwingend genug.

Zu den taktischen und spielerischen Defiziten kommen nun noch andere Sorgen: Marina Hegering, Lena Oberdorf und Carolin Simon mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden, was die Nominierung des endgültigen WM-Kaders verkompliziert.

All das zeigt, dass das Team noch nicht in WM-Form ist. Aber das ist noch lange keine Grund, das angestrebte Ziel Weltmeistertitel wieder einzukassieren. „Wir kennen die deutschen Fans. Da ist es ganz schnell so, dass die Alarmglocken angehen“, bilanzierte Kapitänin Popp nach der Partie in der Mixed Zone.

Wenig Spielglück, aber die Mentalität stimmt

Was man nämlich auch sagen muss: Alle drei Gegentore kamen durch individuelle Fehler zustande. Das kann passieren, darf es in dieser Häufigkeit aber niemals, sodass Voss-Tecklenburg sicher auch daraus ihre Schlüsse ziehen wird, was einzelne Positionen betrifft.

Die Deutschen hatten zudem wenig Spielglück. Insbesondere in der Endphase erspielten sie sich immer wieder gute Chancen. Richtig zwingend wurde es aber erst durch Standardsituationen: Ein Freistoß von Magull senkte sich zu spät und landete auf dem Tor, Simon setzte einen weiteren Freistoß an die Latte. Eine Ecke der Bayern-Spielerin war dann aber die erlösende Vorlage für das Kopfballtor von Lea Schüller.

Die beiden Tore in der Nachspielzeit zeigen auch die starke Mentalität der Mannschaft. Trotz des ärgerlichen 2:3-Treffers wenige Minuten später beweist das Team, dass es in der Lage ist, einen Rückstand zu drehen. Generell bleibt die Einheit der DFB-Frauen unangefochten. Aus den Interviews in der Mixed Zone geht hervor: Wir sind nicht nervös und arbeiten zusammen an unseren Baustellen. „Viele Sequenzen haben auch Spaß gemacht“, meinte Popp.

Alexandra Popp bejubelt das zwischenzeitliche 2:2. © Quelle: IMAGO/Michaela Merk

Und das ist letztendlich der größere Wert – vor allem vor einem langen Turnier. Denn gute Stimmung und ein Einheitsgefühl kann man nicht künstlich erzeugen, an der Taktik und am Spielfluss können Voss-Tecklenburg und Co. hingegen noch rund zweieinhalb Wochen arbeiten, bevor das erste Gruppenspiel gegen Marokko ansteht.

Richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Schlüsse

Sambia war zu diesem Zeitpunkt der richtige Testspielgegner. Mit der körperlichen und defensiven Spielweise präsentieren die Sambierinnen einen anderen Spielstil als viele Teams in Europa – und dienen gleichermaßen als Simulation für einen DFB-Gruppengegner. „Mit Kolumbien kommt die gleiche Physis und das gleiche Tempo auf uns zu“, sagte Voss-Tecklenburg und weiter: „So ein Ergebnis tut uns nicht gut, aber wir haben die Chance, daran zu wachsen.“ Zudem zeigt das afrikanische Team, dass man niemanden unterschätzen sollte – auch nicht die Nummer 77 der Welt.

Der Warnschuss kommt also zur richtigen Zeit. Wenn die DFB-Frauen nun auf ihre Stärken vertrauen und sich nicht von hektischen Kommentaren aus der Ruhe bringen lassen, dürften sie bis zum ersten Spiel am 24. Juli in Form kommen – und dann zweifeln auch immer weniger an den großen Zielen.