Warum Ersatztorhüterin Berger für das DFB-Team so wichtig ist

Merle Frohms wirkte am Freitagmorgen auf dem Trainingsgelände höchst ungeduldig. Der Himmel über der Central Coast war noch wolkenverhangen, die Temperaturen waren im einstelligen Bereich, als die deutsche Nummer eins den Torwarttrainer Michael Fuchs aufforderte, ihr bitte bereits erste Bälle zuzuspielen. Derweil wartete Ann-Katrin Berger artig ab, ehe sich das Quartett – zu dem auch die stets fröhliche Stina Johannes als dritte Torfrau gehört – auf dem eher weniger heimeligen Gelände hinter einem Industriegebiet gemeinsam an die Arbeit machte. Wenn nicht völlig Unvorhergesehenes passiert, sind die Rollen so auch bei der WM der Fußballerinnen vergeben: Die eine (Frohms) wird gefordert, die andere (Berger) schaut zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Die vergangene Saison zum VfL Wolfsburg zurückgekehrte Frohms hat als eine der wenigen EM-Heldinnen in den jüngsten Länderspielen Topleistungen gebracht und steht im WM-Auftaktspiel gegen Marokko am Montag (10.30 Uhr, ZDF) zwischen den Pfosten. Berger als Stammtorhüterin vom FC Chelsea ist damit fein, wie es neuerdings bei deutschen Fußballerinnen heißt: „Ich will es Merle so schwer wie möglich machen, damit sie das Beste aus sich herausholt.“ Zumal es vielleicht bei der gesamten WM keine Torfrau gibt, die mit einem solch breiten Grinsen nach Australien und Neuseeland gekommen ist.

Ann-Katrin Berger: Gänsehautgefühle bei WM-Eröffnungsfeier

„Für mich ist es ein Traum, der wahr wird. Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass es endlich losgeht.“ Schon das Zuschauen am Fernseher bei der Eröffnungszeremonie habe bei ihr Gänsehautgefühle ausgelöst. Wenn die 32-Jährige Zeit hätte, könnte wenigstens sie den Schülerinnen und Schülern der German International School Sydney einen Besuch abstatten und erklären, welche Bewandtnis solche Sätze haben. Die Schülerschaft hatte vergeblich um einen Besuch des DFB-Teams gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch während der EM in ihrer Wahlheimat in England bekam die gebürtige Schwäbin die schockierende Nachricht, dass der Schilddrüsenkrebs zurückgekommen war, der erstmals bei ihr 2017 diagnostiziert und mit einer Chemotherapie behandelt worden war. Der Kampf begann von Neuem. Mit drei Tagen in kompletter Isolation. „Ich entscheide, wann ich aufhöre, nicht mein Körper. Denke nicht, dass ich nicht zur WM fahre!“, sagte sie damals zu sich selbst. Sie hätte im vergangenen Sommer nicht gedacht, dass ein Tumor „wachsen kann, ohne dass du dich schlecht fühlst“.

Berger hat es wieder geschafft, auf Topniveau zu kommen. Sie bestritt unter Tränen im Herbst vergangenen Jahres auf der Amerika-Reise gegen den Rekordweltmeister USA (1:2) ihr fünftes und dann im Frühjahr gegen die Niederlande (1:0) ihr sechstes Länderspiel, wo sie genau wie Frohms eine Halbzeit überragend hielt. Das Fachmagazin Kicker erfand das Wortspiel: „Zwei Titaninnen im Tor“. Generell ist sie der Meinung, dass die abfälligen Kommentare über unzureichende Leistungen der Torhüterinnen bei Turnieren endlich aufhören müssten. „Unser Spiel hat sich auf jeder Position verbessert.“ Jede Nation habe inzwischen endlich einen Torwartcoach. Ihre Ansage an alle: „Lästereien zu Hause lassen!“

Ann-Katrin Berger: Im Elfmeterschießen bei der WM gefragt?

Die DFB-Frauen haben schon traditionell auf diesem Posten ein Luxusangebot. Unvergessen die Duelle, die sich einst die Weltklassekeeperinnen Nadine Angerer und Silke Rottenberg lieferten, wobei jede dann einen WM-Titel (2003 und 2007) festhielt. Vielleicht wird auch Berger bei der Mission zum dritten Stern in Melbourne, Sydney oder Brisbane noch wichtig. Wenn es nämlich in der K.-o.-Runde ins Elfmeterschießen ginge. Das öffentliche Training hat bestätigt, dass die 1,80-Meter-Athletin vom Punkt schier unüberwindbar scheint. Ihre Vereinstrainerin Emma Hayes nennt sie die „weltbeste Elfmetertöterin“, die damit auch in der Champions League den Rekordgewinner Olympique Lyon ausschaltete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berger hätte nichts dagegen, für diesen Fall eingewechselt zu werden. „Ich bin spielbereit. Wenn die Trainer und die Mannschaft mich brauchen, bin ich auf jeden Fall da“, sagte sie selbstbewusst.