DFB-Frauen wollen endlich in die WM starten: „Haben richtig Bock“

Als Stephanie Catley den Ball auf den Elfmeterpunkt legt und einige Meter Anlauf nimmt, ist es im Accor Stadion in Sydney für einen kurzen Moment ganz still. Erst als der Ball im linken Eck einschlägt, brechen die 75.784 Fans innerhalb von einer Sekunde in ohrenbetäubenden Jubel aus. Nach knapp 100 Minuten ist dann Schluss: Australien gewinnt die Auftaktpartie der Heim-WM 1:0 gegen Irland – die Euphorie ist perfekt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Abonnieren

Rund 100 Kilometer nördlich von Sydney ist davon noch wenig zu spüren. In Wyong sind keine jubelnden Fans. Stattdessen durchbricht der australische Maskenkiebitz mit seinen schrillen Schreien immer wieder die Stille. An diesem Ort bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft seit knapp zehn Tagen auf das Turnier vor. Sogar am Freitagabend werden hier die Bürgersteige hochgeklappt, sobald sich die Sonne um kurz nach 17 Uhr verabschiedet und es auf einen Schlag stockdunkel wird.

Am Ende der Straße steht ein DFB-Hotel

Es scheint wie der perfekte Ort, um seinen Fokus als Team zu finden. Nur sieben Kilometer vom Trainingsgelände „Central Coast Regional Sporting & Recreation Complex“ entfernt, liegt das Base-Camp der Mannschaft: das Mercure Kooindah Waters Hotel. Zwischen Mangroven- und Eukalyptusbäumen und einem Golfplatz mit Flussbett lassen sich nur ein paar Vögel blicken, auf der Straße ist keine Menschenseele. Ganz am Ende der kleinen Wohnsiedlung steht das DFB-Quartier – geschmückt mit DFB-Fahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Verfolgt hier alle WM-News und Eindrücke aus Australien im Liveblog +++

Hier wohnen die rund 70 Mitglieder des DFB-Staff. Die Spielerinnen teilen sich die Apartments, bestehend aus Küche-, Ess- und Wohnbereich, zu zweit. Jule Brand und Lena Oberdorf, Sara Doorsoun und Merle Frohms, Lea Schüller und Ann-Katrin Berger bilden jeweils eine kleine WG – so viel ist bekannt.

Eine Fußmatte mit der Aufschrift "Willkommen im Team" liegt vor dem Eingang des Teamhotels Mercure Kooindah Waters. © Quelle: picture alliance/dpa

Doch so langsam kribbeln die Füße der DFB-Frauen immer stärker – sie haben „richtig Bock“ auf den WM-Auftakt, wie Torhüterin Ann-Katrin Berger in der Pressekonferenz am Freitag sagt. „Ich kann es wie ein kleines Kind kaum abwarten, dass es endlich los geht“, ergänzt die 32-jährige grinsend.

Dazu haben auch die beiden Eröffnungsspiele am Donnerstag beigetragen, die das Team gemeinsam geschaut hat. „Es war in beiden Stadien eine super Stimmung“, schwärmt Svenja Huth und hofft auf eine ähnlich gute Atmosphäre bei ihren Gruppenspielen. Die Chancen stehen gut: Nach Informationen des DFB sind die Partien gegen Marokko und Kolumbien bereits ausverkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber was hilft, damit die Ungeduld nicht zu groß wird? „Training und Freizeit“, antwortet Huth lachend. Denn langweilig wird dem Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg trotz abgelegener Unterkunft nicht. Zusätzlich zu intensiven Einheiten auf dem Platz, kommen aktive Pausen auf der Suche nach der richtigen Balance nicht zu kurz. Und zum Glück gibt es in dieser Hinsicht einige sehr aktive Spielerinnen.

Bühl als Planerin, Popp an der Platte

Außenstürmerin Klara Bühl hat sich bereits bei der EM 2022 in England einen Namen als Freizeitplanerin gemacht und ein Playstation-Turnier organisiert. Im Base-Camp in Herzogenaurach hat die 22-Jährige schon ein Dartsturnier veranstaltet, und dürfte sich damit vor allem bei Lina Magull beliebt gemacht haben, die großer Fan des Sports ist. Die Mittelfeldspielerin gilt neben Bühl und Stürmerin Laura Freigang selbst als eine der Stimmungsmacherinnen, wie einige Spielerinnen berichten.

Der DFB hat außerdem die Teqball- und Tischtennisplatte eingepackt, die schon intensiv von Kapitänin Alexandra Popp und Mittelfeldakteurin Lena Lattwein genutzt wurden. Mit einem Ausflug nach Sydney, Wal- und Känguru-Watching sowie Aktivierung am nahegelegenen Strand dürfte für jede etwas dabei gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Tage haben die DFB-Spielerinnen noch bis zum Auftaktspiel gegen Marokko (24. Juli, 10.30 Uhr, ZDF). Am Sonntag verlassen sie zum ersten Mal die idyllischen Oase in Wyong – dann geht es in die Fünf-Millionen-Einwohnerstadt Melbourne.