Bericht: Khedira-Job beim DFB geplatzt

Sami Khedira wird offenbar keinen leitenden Posten beim DFB übernehmen. Wie die Sport Bild berichtet, werde ein Engagement des 36-Jährigen aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen der Verhandlungspartner nicht zustande kommen. Dies hätte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einer Präsidiumssitzung zum Ausdruck gebracht. Konkret habe Khedira mindestens einen weiteren Mitarbeiter zum DFB mitbringen wollen, was das Budget des Verbands weiter belastet hätte. Erst im Juli hatte der DFB mitgeteilt, ein strukturelles Defizit in Höhe von 15 Millionen Euro mit entsprechenden Maßnahmen reduzieren zu wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu hätten dem Bericht zufolge auch die Gehaltsforderungen Khediras, der mit der DFB-Auswahl 2014 Weltmeister geworden war, nicht gepasst. Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart und von Real Madrid hätte vom DFB bereits ein Angebot erhalten, das über der für einen Job auf administrativer Direktoren-Ebene üblichen Summe in Höhe von 250.000 Euro gelegen habe.

Zudem soll Khedira auf eine verbindliche Zusage gepocht haben, im Anschluss an die Heim-EM 2024 als Nachfolger von Rudi Völler als Gesamtverantwortlicher der A-Nationalmannschaft und der U21 eingesetzt zu werden. Neuendorf habe indes zunächst die Entwicklung des ehemaligen Stuttgart-Beraters beobachten wollen, um sich von dessen Qualitäten zu überzeugen. Auch die jüngste Kritik Khediras an der DFB-Auswahl hätte Neuendorf zweifeln lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Hannes Wolf auch Jochen Schneider DFB-Kandidat

Khedira sollte mit U20-Trainer Hannes Wolf beim DFB künftig als eine Art Doppelspitze die Sportliche Leitung bilden und damit auf Oliver Bierhoff folgen, der den DFB nach dem frühen Aus bei der WM 2022 in Katar verlassen hatte. Präsident Neuendorf und Sportdirektor Völler hatten seinerzeit von laufenden Gesprächen und einer in Kürze bevorstehenden Entscheidung in dieser Frage gesprochen. Als Kandidaten für den Posten des Nachwuchs-Direktors bringt die Sport Bild neben Wolf auch Ex-Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider ins Spiel.