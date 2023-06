A-Team in der Krise: So will die U21 gleich doppelt EM-Euphorie entfachen

Die Begeisterung für die A-Nationalmannschaft hält sich derzeit in Grenzen. Rudi Völler vermisste zuletzt die Vorfreude auf die Heim-Europameisterschaft 2024. „Viele haben noch gar nicht begriffen, welch eine Riesennummer die EM werden wird“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) jüngst dem Stern. Doch weder die sportlichen Leistungen noch der Eindruck abseits des Rasens lassen auf Besserung hoffen. Für mehr gute Laune könnte die deutsche U21 sorgen. Immerhin stehen die Vorzeichen beim ältesten DFB-Nachwuchs vor deren Europameisterschaft besser als beim Team von Bundestrainer Hansi Flick.

Die U21 bereitet sich in Prad am Stilfserjoch (Südtirol) auf das Turnier vor, das vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien ansteht. Trainer Antonio Di Salvo führt seine Schützlinge als Titelverteidiger zur EM. Vor zwei Jahren, damals mit ihm als Co-Trainer unter Stefan Kuntz, bestieg Deutschland den europäischen Thron in seinem Jahrgang.

Moukoko und Vagnoman wieder im Kader

Zwei Spieler vom Siegerteam sind erneut Teil des Kaders: Youssoufa Moukoko und Josha Vagnoman. Beide waren bis zuletzt noch im Training bei Flicks Team in Frankfurt, reisten erst am Sonntag nach Südtirol. Stürmer-Star Moukoko von Borussia Dortmund war auch beim blamablen WM-Vorrunden-Aus in Katar dabei, kam bisher zu zwei Einsätzen im Nationalteam. Vagnoman absolvierte im Frühjahr sein erstes A-Länderspiel. Bessere Aussichten auf Erfolg hat das Duo nun mit der U21.

„Ich habe richtig Bock“, sagt Moukoko, „weil ich gemeinsam mit dieser Mannschaft die EM gewinnen möchte. Vor zwei Jahren war ich ja verletzt.“ Der 18 Jahre alte BVB-Angreifer reiste 2021 beim wegen Corona zweigeteilten Turnier nur zur Vorrunde im März, kam aber nicht zum Einsatz. In der Endrunde im Sommer ließ Kuntz ihn direk zu Hause.

U21-Akteur Fischer: „Wäre schön, wenn wir Begeisterung auslösen“

Vagnoman indes stand in vier von sechs Spielen auf dem Platz. Der Außenverteidiger des VfB Stuttgart, der in der Relegation gegen seinen Jugendverein Hamburger SV den Bundesliga-Abstieg verhindert hat, geht mit großer Vorfreude in die anstehende Mission Titelverteidigung. „Wir geben alles, um einen kleinen Teil dazu beizutragen, wieder wir für eine positive Fußballstimmung in Deutschland zu sorgen“, sagt Vagnoman. Sein Trainer ist überzeugt, dass dies gelingen kann. „Wir wollen als Mannschaft wachsen und für die Dinge einstehen, die uns stark gemacht haben. Damit haben wir Deutschland begeistert“, betont Di Salvo. Es gehe darum, „eine Mannschaft zu sein, die auf dem Platz alles gibt, um die Menschen hinter uns zu bringen“, gibt der 44-Jährige die Marschrichtung vor.

Zustimmung bekommen Di Salvo und Vagnoman von Yannick Keitel. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler ist einer der Älteren im Team. Zur Erinnerung: Als Stichtag für das Turnier gilt der Beginn der EM-Qualifikation, zu dem die Profis maximal 21 waren. Keitel gilt als aussichtsreicher Kandidat, von Di Salvo zum Kapitän bestimmt zu werden. Der Profi des SC Freiburg geht voran und sagt: „Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, erreichen wir auch die Fans. Wir wollen Spaß haben.“

Keitels Teamkollege Kilian Fischer weiß genau, worauf es ankommt. „Es geht darum, ob man erfolgreich ist oder nicht. Wir hoffen, mit positiven Ergebnissen die Menschen mitreißen zu können“, sagt der Außenverteidiger vom VfL Wolfsburg. Wie weit es im Turnier für den Mitfavoriten geht, der in der Gruppe auf Israel, Tschechien und England trifft, ist offen. Ebenso die Antwort auf die Frage, ob eine Trendwende gelingen kann, dessen Funke noch dazu auf die A-Nationalmannschaft überspringen würde. Ein Jahr vor der Heim-EM von Flicks Elf hat die U21 aber zumindest die Chance dazu. „Es wäre schön, wenn wir Begeisterung auslösen können“, sagt Fischer.