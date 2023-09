Abschlusstraining vor Frankreich-Spiel: Fragezeichen hinter Kimmich

Neben der ohnehin schon kriselnden Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft könnten Verletzungssorgen den Gemütszustand von Interimscoach Rudi Völler, der nach der Entlassung von Hansi Flick zusammen mit Sandro Wagner und Hannes Wolf das Testspiel gegen Frankreich am Dienstag (21 Uhr/ARD) begleiten wird, verschlechtern. Neben Niklas Süle, der am Montag aufgrund der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes bereits vorzeitig nach Dortmund gereist war, konnte auch Vize-Kapitän Joshua Kimmich nicht komplett am Abschlusstraining am Montagabend teilnehmen.

Der Bayern-Profi absolvierte aufgrund muskulärer Probleme lediglich leichtes Lauftraining. Ob ein Einsatz gegen Frankreich in Gefahr ist, bleibt abzuwarten. Ohnehin hatte Völler zuvor auf der Pressekonferenz „ein, zwei, drei Änderungen“ im Vergleich zum 1:4-Debakel gegen Japan angekündigt. „Ich will da nicht vorgreifen.“ Es gehe auch darum, dass die Spieler „sich bereit fühlen, sich richtig auszupowern“, sagte Völler. „Wir wollen uns mit einer richtig guten Leistung vor diesem wunderbaren Heimpublikum zeigen.“

Sicher Fehlen werden auch am Dienstag Niclas Füllkrug und Jamal Musiala. Der Stürmer von Borussia Dortmund war zunächst zur Nationalmannschaft angereist, hat den DFB-Tross aufgrund einer Sehnenreizung jedoch wieder verlassen und war schon gegen Japan nicht teil des Kaders. Selbiges gilt für den Bayern-Youngster Musiala, der wegen Rückenbeschwerden allerdings gar nicht erst beim Team war.